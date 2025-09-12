Тарабићи прорекли када ће доћи тешка времена

12.09.2025
Надалеко чувено по својим јединственим љепотама, Шарганској осмици и Мећавнику, село Мокра Гора смјештено надомак Ужица проглашено је за најљепше туристичко село на свијету.
Оно по чему је овај локалитет још посебан јесу његови извори љековите воде на којима су многи тражили спас.
Најпознатији и најпосјећенији је извор Беле Воде на ком се налази и Црква посвећена Светом Јовану Крститељу. Откривен је случајно након изливања ријеке Камишине раних деведесетих година а вјерује се да датира још из доба Римљана.
“Љековитост те воде испитао је и доктор Радомир Тишма, на основу чијих утврђивања је утврђено да је то вода веома ретка у свету због висине свог алкалитета. Ја имам преко седамдесет година и памтим да увијек ту долазе путници намерници како би се умили или воду наточили и понијели кућама. Добра је за проблеме са очима, стомачне тегобе, али многи кажу да због свог састава затеже и кожу и да је прави еликсир младости. Кажу да може да се попије само једна чашица дневно, јер је вода баш "јака", рекли су за Агенцију РИНА мјештани Мокре Горе.
Према предању чувених пророка Тарабића на територији Мокре Горе има девет љековитих извора, али они нису сви пронађени.
Мјештани и не улажу велики напор како би их нашли, јер управо према пророчанству кад се девети извор пронађе, наступиће тешка времена.
“Осим извора Беле Воде, на неколико стотина метара налази се извор Тап богат селеном и магнезијумом, затим Дулетов извор, а јако љековита је и Радованова вода у засеоку Котроман која је слана и минерална и веома добра за неуролошка обољења”, додају мештани.
Мокра Гора свакако је најпосјећенија туристичка дестинација на територији Ужица, а развој бањског и здравственог туризма свакако је још један адут и недовољно искоришћен потенцијал.
