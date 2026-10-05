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Три знака хороскопа до краја октобра остварују животне планове

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05.10.2026 13:13

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Три знака хороскопа до краја октобра остварују животне планове
Фото: Pexels

Три хороскопска знака до краја октобра остварују жељу коју су дуго носили у себи. Оно што им је мјесецима или годинама д‌јеловало далеко сада почиње да се приближава.

Најљепше је када човјек више ни не очекује да ће се нешто догодити, а онда се околности изненада покрену. Управо такав преокрет очекује ова три хороскопска знака. Октобар им доноси прилику да затворе једно дуго поглавље и коначно добију оно чему су се потајно надали.

Рак: Жеља за миром и блискошћу коначно се остварује

Рак дубоко памти људе и догађаје из прошлости, па му је посебно важно да се односи са вољенима смире. Његова дуго чекана жеља може бити повезана са породицом, помирењем или поновним успостављањем блискости са особом која му недостаје.

До краја октобра могући су разговор, сусрет или порука која ће промијенити атмосферу. Неће све бити ријешено преко ноћи, али Рак може добити управо оно што му је било најпотребније – осјећај да више не мора да носи терет прошлости сам.

Вага: Добија одговор који је дуго чекала

Вага често дуго ћути о ономе што осјећа, посебно када јој је до некога заиста стало. Зато њена највећа жеља може бити повезана са љубављу, односом који је остао недоречен или особом за коју још увијек постоји нада.

До краја октобра долази тренутак када више неће бити потребно нагађати. Разговор, порука или сусрет могу показати да се однос ипак креће у правцу којем се Вага надала. Најважније је да не пропусти прилику зато што превише размишља о томе шта би могло да пође по злу.

Стријелац: Коначно стиже прилика коју је дуго чекао

Стријелац своју дуго чекану жељу може пронаћи у послу, новцу или потпуно новом животном правцу. Већ неко вријеме осјећа да може више, али је прави тренутак стално измицао.

До краја октобра може се отворити могућност коју није очекивао – нова пословна понуда, договор, промјена радног мјеста или прилика да напокон заради више. Оно што је дуго изгледало као план за будућност сада може почети да добија конкретан облик.

Стријелцу ће бити потребно мало храбрости да направи први корак, али управо тај корак може бити почетак периода који је дуго прижељкивао, преноси Б92.

Октобар им враћа вјеру да се жеље остварују

За Рака, Вагу и Стријелца крај октобра доноси прилику да се нешто што су дуго прижељкивали коначно покрене. Зато нека не буду престроги према себи и нека не траже одмах одговор на питање како ће се све завршити.

Нека прихвате оно што им овај период доноси и дају шансу новим околностима.

Напомена: Хороскоп је заснован на астролошким тумачењима тренутних положаја Сунца, Мјесеца и планета. Астрологија није научно потврђена метода предвиђања и служи првенствено за забаву и личну рефлексију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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