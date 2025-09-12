Logo
У овој земљи има скоро 100.000 стогодишњака!

12.09.2025

08:20

Фото: Matthias Zomer/Pexels

Број стогодишњака у Јапану порастао је на рекордних 99.763, саопштила је данас јапанска влада.

То је већ 55. година заредом да број стогодишњака расте, преноси Кјодо.

Процјењује се да ће се број оних старијих од 100 година повећати за 4.644 у односу на претходну годину, закључно са 15. септембром, према информацијама Министарства здравља, рада и социјалне заштите.

Министарство је ове податке објавило уочи празника Дана поштовања старијих, који се обиљежава у понедјељак.

Како се наводи, жене чине око 88 процената од укупног броја, односно 87.784, док број стогодишњака мушког пола износи 11.979.

Најстарија особа је Шигеко Кагава, 114-годишња жена из Јаматокоријаме у префектури Нара.

Најстарији мушкарац у земљи је Кијотака Мизуно (111) из Ивате у префектури Шизуока.

У Јапану у просјеку има 80 стогодишњака на 100.000 људи.

Влада је покренула истраживање о броју стогодишњака 1963. године, када их је било 153.

Бројка је премашила хиљаду 1981. године, а 10.000 1998. године.

Просјечан животни вијек Јапанаца био је 87 година за жене и 81 годину за мушкарце у 2024. години, према подацима Министарства.

