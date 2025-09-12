У само 12 сати зарадио хиљаде евра: Ради посао који може готово свако

12.09.2025
06:30
Коментари:0
Док многи познају ТикТок по плесним изазовима и виралним трендовима, једна платформа унутар апликације омогућава креаторима и предузетницима да остваре огроман профит. Лук Арнел-Камерон из Глостершира показао је како се ТикТок Шоп може претворити у прави посао.
Он тврди да је за мање од 12 сати зарадио 70.000 фунти, што је нешто више од 80.000 евра.
TikTok Shop у Великој Британији тренутно има преко 200.000 продаваца, а све више предузећа користи платформу за директну продају производа. Лук Арнел-Камерон је искористио ову прилику 2022. године када је покренуо Yass Clean, бренд средстава за чишћење, у потпуности путем апликације
Сцена
Маргот Роби привукла пажњу на премијери новог филма
Пре тога, Лук је на ТикТоку рецензирао производе брендова попут Лореала и Дајсона, стекавши преко милион пратилаца, што му је дало темеље за сопствени посао, објаснио је Лук, према писању часописа „The Mirror“ .
Једна од кључних предности TikTok Shop-а је могућност преноса уживо. Лук је продао производе у вриједности од преко 70.000 фунти за само 12 сати на свом првом TikTok LIVE преносу. TikTok LIVE омогућава продавцима да комуницирају са купцима у реалном времену, приказују производе и одговарају на питања, значајно повећавајући ангажовање и повјерење купаца.
ТикТок Шоп такође нуди ФБТ, логистичку услугу која се брине о складиштењу, паковању и испоруци производа. Лук каже да му је ФБТ омогућио да брже прошири своје пословање, без потребе за додатним простором или особљем. „Кад бих морао сам да попуњавам поруџбине, било би много спорије и скупље. ФБТ нам је омогућио да само кликнемо и све је готово “, објашњава он.
Лук наглашава важност разумијевања базе купаца и тестирања производа путем TikTok LIVE-а, који служи готово као фокус група. Пренос уживо омогућава тиму да детаљно представи производе, посебно мирисне, потенцијалним купцима, повећавајући продају и поверење у бренд.
Економија
Бањалучки пензионер платио 10 КМ провизије за два рачуна
За осам мјесеци, Лук је продао више од 300.000 кутија производа и планира да се прошири на америчко тржиште. TikTok Shop комбинује вирални досег друштвене мреже са практичним алатима за електронску трговину, што га чини „рудником злата“ за амбициозне предузетнике.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму