Logo

Упознајте мачка Живка који је постао нова туристичка атракција Београда

15.09.2025

06:45

Коментари:

0
Упознајте мачка Живка који је постао нова туристичка атракција Београда
Фото: Anadoly

Заборавите на Калемегдан, Храм Светог Саве и Скадарлију – Београд сада има нову туристичку атракцију и она има реп, шапе и бркове!

На Google мапама појавио се пин посвећен једном црно-бијелом мачку који поносно носи име Живко, the grumpy cat.

Да прича буде још боља, страна тиктокерка ријешила је да провјери да ли је пин стваран или само интернет-шала. И – погодите – Живко ју је чекао баш на свом мјесту, на Косанчићевом венцу, гдје редовно „патролира“. Како је рекла, био је баш онакав каквим га и потписују – помало мрзовољан, али свакако неодољив.

Друштвене мреже одмах су плануле – фотке, мимови и коментари само су се низали. Јер, будимо реални, није мала ствар када град добије правог мачка као туристичку дестинацију.

@rachelssilverstar There are actually several cats pinned in Belgrade hahahaa #serbiatravel #fyp #hostelworld #easterneurope #traveldiaries #balkan #gapyear #sababtical #thingstodoinbelegrade #backpacking #worldpackers #belgradecats #belgrade ♬ original sound - Curlymoney - Travel, Crochet

Живко можда не нуди панорамски поглед или историјски значај, али зато нуди нешто још драгоцјеније – дозу шарма, хумора и онај осјећај да Београд увијек може да вас изненади на најнеочекиванијим мјестима.

6383157f467e2 vatrogasci

Свијет

Брат (4) и сестра (6) се попели на кров зграде: Људи успаничено гледали спасавање

И док тиктокери већ планирају „Живко туру“, ми можемо само да се насмијемо и закључимо: Београд је и званично постао град у којем чак и мачке добијају свој пин на Гоогле мапама, преноси City Magazine.

Подијели:

Тагови:

mačak

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фонд здравственог осигурања има посебан захтјев

Друштво

Фонд здравственог осигурања има посебан захтјев

10 ч

0
Сутра славимо заштитника слабих, болесних и дјеце

Друштво

Сутра славимо заштитника слабих, болесних и дјеце

10 ч

0
Брат (4) и сестра (6) се попели на кров зграде: Људи успаничено гледали спасавање

Свијет

Брат (4) и сестра (6) се попели на кров зграде: Људи успаничено гледали спасавање

10 ч

0
Елита 9, ријалити почео

Сцена

Учесници ''Елите'' пукла силиконска задњица, она панично устала: "Морам на ушивање"

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

32

Мијењају се паркинг зоне у Бањалуци: Ево шта то значи

07

31

Република Српска богатија за 17 беба

07

26

Вучић честитао Дан српског јединства: У вријеме турбуленција да сачувамо мир

07

16

Јелена Карлеуша проговорила о односу са Тошићем, па открила да ли је у потрази за љубави

07

16

Обрисани са евиденције Завода: Конобар, пекар, социјални радник и васпитач одбијали послове

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner