Аутор:АТВ редакција
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На небу ће данас доћи до појаве супермјесеца, који се још назива и Дабров мјесец, по животињи која у то доба године почиње да се склања од зиме.
То је уједно и доба године када су трговци крзном у Сјеверној Америци ловили даброве због њиховог зимског крзна, пише УСА Тудеј.
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Према подацима НАСА, до појаве супермјесеца долази када се пун мјесец нађе у тачки најближој Земљи током цијелог мјесеца, а овај феномен се назива “перигеј” и чини да Мјесец изгледа око 30 одсто свјетлији и до 14 одсто већи него иначе.
Према НАСА, новембарски пун мјесец биће први у низу од четири супермјесеца који ће се појавити крајем 2026. и почетком 2027. године.
Према публикацији “Фармерс алманах” пун мјесец ће достићи свој врхунац у уторак, 24. новембра, у 9.53 ујутру по источноамеричком времену.
Данашњи супермјесец сматра се једним од највећих и најсјајнијих пуних Мјесеца у 2026. години, односно изгледаће нешто веће и свјетлије од просјечног пуног мјесеца, преноси Танјуг.
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Наредни супермјесеци појавиће се 24. децембра, 22. јануара и 20. фебруара, а сваки носи назив повезан са фолклором домородачких америчких племена, као и са традицијом колонијалних досељеника и Европљана.
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