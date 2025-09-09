Велики хороскоп за 2026: Руска астролошкиња открива прогнозу за сваки знак Зодијака

09.09.2025
Бикови 2026. улазе у период дубоких унутрашњих промјена. Каријера добија нови замах, а први мјесеци године могу донијети понуде које отварају нова професионална врата.
Шкорпијама јесен доноси важне догађаје у породици, од питања насљедства до улагања у некретнине. Финансијски услови ће се побољшавати, посебно у другом дијелу године.
Иако 2026. година на први поглед дјелује далеко, она нам убрзано долази. Према познатој руској астролошкињи Тамари Глоби, хороскоп за 2026. и ова година неће никога оставити равнодушним. Сваки хороскопски знак имаће своје изазове, али и прилике – од љубавних преокрета и судбоносних сусрета до пословних успјеха и финансијског раста.
Ево шта 2026. година доноси свакоме од нас:
Ован
Овнови улазе у годину снажних преокрета на пољу посла и каријере. Ваша енергија и иницијатива биће на врхунцу, а идеје које вам буду долазиле имају потенцијал да привуку пажњу других. Прољеће може донијети понуде које у први мах дјелују изненађујуће, али управо оне могу бити одскочна даска за будући успјех.
Љето отвара врата новим познанствима – нека од њих могу прерасти у блиска пријатељства, а за поједине Овнове и у љубавне односе.
Јесен доноси промјене у животним условима – од пресељења до потпуне реорганизације дома.
Финансијски ћете осјећати стабилност, а крај године наглашава могућност већих прихода. На емотивном плану потребна је стрпљивост: ваша импулсивност може донијети неспоразуме, али мудрим разговором све се може изгладити.
Бик
Бикови 2026. улазе у период дубоких унутрашњих промјена. Биће присутна снажна жеља за личним развојем – многи ће се одлучити на додатне едукације, нова знања или вјештине. Каријера добија нови замах, а први мјесеци године могу донијети понуде које отварају нова професионална врата.
Љетњи мјесеци доносе радост у породичном кругу. Могуће су проширења породице или значајне куповине које доносе осјећај сигурности.
Јесен истиче вашу креативност – све што радите из љубави или хобија може се претворити у извор задовољства, па чак и зараде.
На љубавном плану влада хармонија. Бикови у везама осјетиће дубље разумијевање, док ће слободни припадници знака имати прилику за нова познанства која могу прерасти у судбоносне везе.
Близанци
За Близанце 2026. година постаје година мрежа и контаката. У првом дијелу године појавиће се пословне понуде које захтијевају брзе одлуке, а управо ваша флексибилност биће пресудна за успјех.
Прољеће доноси путовања, пословна и приватна, а свако од њих отвара нова искуства и прилике за учење. Током љета ваша продуктивност достиже врхунац, а пројекти започети раније доносе конкретне резултате.
Јесен буди жељу за промјенама у дому – од реновирања до селидбе. Финансијски резултати биће стабилни, а додатни приходи могу доћи кроз сарадње или хонорарне пројекте.
Љубавни живот носи занимљиве преокрете, а нека нова познанства могу у потпуности промијенити ваш поглед на партнерство.
Рак
Ракови улазе у 2026. годину с наглашеним потенцијалом за професионални раст. Прољеће доноси повећану активност и могућност напредовања, док ће љето бити повољно за започињање нових пројеката.
Јесен доноси значајне догађаје везане за породицу и дом. Могућа су питања некретнина, насљедства или инвестиције у стамбене просторе. Финансијска ситуација јача, а крај године доноси осјећај сигурности и стабилности.
На љубавном плану очекује вас период склада и емоционалне блискости.
За слободне Ракове ово може бити година у којој упознају особу која им мијења живот – сродну душу с којом се отвара пут ка будућности.
Лав
Лавови ће 2026. осетити снажан порив да остваре своје амбиције. Прољеће доноси важне догађаје у послу – од напредовања до преласка на нову позицију. Љето је испуњено инспирацијом и креативношћу, а та енергија прелива се и на приватни живот.
У јесен су могуће значајне промјене везане за стамбене прилике – куповина, реновирање или селидба. Финансије иду у смијеру стабилности, а могућност уштеде биће изражена.
Љубавни живот доноси нова познанства, а постојеће везе доживјеће обнову и додатну блискост. Самци имају реалну прилику да упознају особу која ће потпуно промијенити њихов свијет.
Дјевица
Дјевице у 2026. улазе у годину великих одлука и важних преокрета. Прољеће доноси пројекте који захтјевају храброст и нову организацију, што ће бити кључно за професионални раст.
Током љета очекује вас висока продуктивност – планови који су дуго стајали сада ће коначно кренути ка реализацији.
Јесен доноси промјене у породичним односима, а неки припадници знака могу одлучити на нове животне кораке.
Финансије остају стабилне, уз прилику за додатну зараду. Љубавни живот је обиљежен складом, а за многе слободне Дјевице нова познанства могу се претворити у озбиљне везе, па чак и у оснивање породице.
Вага
Вагама 2026. доноси снажан фокус на самоизражавање и развој талената. Прољеће може отворити врата занимљивим професионалним пројектима, а љето је време када ћете уживати у плодовима сопственог рада.
Јесен доноси промјене у личном животу – могуће су одлуке везане за породицу или емотивне односе.
Финансијска стабилност прати цијелу годину, а прилике за додатну зараду неће изостати.
У љубави превладава склад, а нова познанства могу довести до озбиљних веза које доносе трајну сигурност.
Шкорпија
Шкорпије у 2026. улазе са нагласком на професионални раст и лично остварење.
Прољеће доноси нову енергију и шансе за напредовање. Љето је изузетно повољно за покретање властитих пројеката и идеја које су дуго чекале прави тренутак.
Јесен доноси важне догађаје у породици, од питања насљедства до улагања у некретнине. Финансијски услови ће се побољшавати, посебно у другом дијелу године.
Љубавни живот доноси дубоке промјене – многи ће осетити потребу за озбиљним везама и стабилношћу. Судбоносни сусрети могу у потпуности преокренути ваш животни пут.
Стријелац
Стријелчеви ће 2026. осетити снажну потребу за ширењем хоризонта. Прољеће доноси дуга путовања, нова искуства и пословне могућности у иностранству или кроз сарадње с људима из других култура.
Љетњи мјесеци наглашавају продуктивност и реализацију пројеката, док јесен доноси потребу за променом животне средине или преуређењем дома.
Финансијски услови су повољни, уз додатне изворе прихода који доприносе осјећају сигурности.
На љубавном плану слиједе позитивни догађаји, а многи Стријелци осјетеће да се њихов живот окреће у потпуно новом правцу.
Јарац
Јарчеве у 2026. очекују значајне промјене на пољу посла. Прољеће доноси изненадне пословне понуде које вриједи прихватити.
Оне могу отворити дугорочне могућности и поставити темеље за даљи раст.
Љето доноси срећу у породици – од проширења до важних куповина које уносе осјећај стабилности. Јесен је повољна за креативне пројекте и хобије који вам доносе радост и успјех.
Финансије остају стабилне, а могућност уштеде расте. У љубави ћете осјетити склад и разумијевање, а нова познанства уносе свјежину у свакодневицу.
Водолија
Водолије 2026. улазе у период дубоких унутрашњих промјена. Жеља за развојем и новим вјештинама биће наглашена, а прва половина године доноси прилике за ширење посла и нове професионалне могућности.
Љето доноси радост у породици и прилику за веће куповине. Јесен наглашава успјех у креативним активностима и пројектима који се развијају из хобија.
Финансије остају стабилне, а у љубави долази период разумијевања и склада. Они у стабилним везама осјетеће додатну блискост, док ће слободни Водолије бити отворени за нова искуства.
Рибе
Рибе у 2026. дочекује година комуникације, нових контаката и важних прилика. Почетак године доноси пословне понуде које захтјевају брзо реаговање.
Прољеће може отворити пут дугим путовањима, а свако од њих доноси искуства која проширују видике. Љето доноси продуктивност и остварење планова који су дуго чекали.
У јесен се јавља жеља за промјеном животног простора или реновирањем дома.
Финансијска ситуација развијаће се позитивно, а додатни приходи доносе осјећај сигурности и задовољства.
