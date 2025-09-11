Вјеверица надмудрила туристе у Канади, а погледајте и како

Извор:
Телеграф
11.09.2025
21:32
Коментари:0
Један пар истраживао је дивљину Канаде током шетње националним парком и направио паузу за оброк, али их је ненадано "преварила" и надмудрила вјеверица.
Мишел (50) и њен момак Тод (55) посјетили су Национални парк Банф у Канади гдје су имали необичан сусрет са локалном дивљом животињицом захваљујући којој је њихов снимак, који су поставили на налогу постао је виралан, са 2,8 милиона прегледа.
БиХ
Лицемјерје Форте пробија све мјераче: Ево шта је поручио Фајон и Пирц Мусар
Мишел из Лос Анђелеса објаснила је да се са Тодом возила чамцем око језера и одлучили су да прошетају. Они су пронашли лијепо мало мјесто са погледом на језеро да се на тренутак опусте и нешто поједу и попију, али се појавио незвани мада радо виђен гост: вјеверица. Пар је посматрао животињицу неколико минута, а кад се она попела на клупу и села крај Тода, Мишел је почела да је снима.
У видеу који је објавила, Мишел је написала само ово:
Занимљивости
Ако имате у кући неког болесног, сутра изговорите ову молитву
"Када те вјеверица надмудри."
Снимак показује радозналу вјеверицу како се пење у крило код Тода који је у руци држао органски чоколадни слаткиш. Тод је упитао животињицу да ли жели комад и одломио је залогај, али док је то радио, вјеверица је зграбила цијелио слаткиш, стрпала га у уста и одјурила на сигурно, остављајући Тода са мрвицом коју је намјеравао да да вјеверици.
Мишел се насмијала, а Тод је признао пораз, док је јео комадић намијењен вјеверици. Пар је наставио да посматра животињицу која је сједила на пристојној удаљености од њих и уживала у слаткишу.
Корисници ТикТока додијелили су видеу више од 420.000 лајкова, преноси Телеграф.
@michelleandrade105 Is this a sweet treat? Don’t mind if i do 😂😂😂😂 #sweettreat #banffnationalpark #yousnoozeyoulose🤣 #funnyanimalvideos ♬ original sound - undiagnosedanthony
БиХ
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Сцена
6 ч0
Бања Лука
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму