Logo
Large banner

Вјеверица надмудрила туристе у Канади, а погледајте и како

Извор:

Телеграф

11.09.2025

21:32

Коментари:

0
Вјеверица надмудрила туристе у Канади, а погледајте и како
Фото: Pixabay

Један пар истраживао је дивљину Канаде током шетње националним парком и направио паузу за оброк, али их је ненадано "преварила" и надмудрила вјеверица.

Мишел (50) и њен момак Тод (55) посјетили су Национални парк Банф у Канади гдје су имали необичан сусрет са локалном дивљом животињицом захваљујући којој је њихов снимак, који су поставили на налогу постао је виралан, са 2,8 милиона прегледа.

Forto

БиХ

Лицемјерје Форте пробија све мјераче: Ево шта је поручио Фајон и Пирц Мусар

Мишел из Лос Анђелеса објаснила је да се са Тодом возила чамцем око језера и одлучили су да прошетају. Они су пронашли лијепо мало мјесто са погледом на језеро да се на тренутак опусте и нешто поједу и попију, али се појавио незвани мада радо виђен гост: вјеверица. Пар је посматрао животињицу неколико минута, а кад се она попела на клупу и села крај Тода, Мишел је почела да је снима.

У видеу који је објавила, Мишел је написала само ово:

црква-кандило

Занимљивости

Ако имате у кући неког болесног, сутра изговорите ову молитву

"Када те вјеверица надмудри."

Снимак показује радозналу вјеверицу како се пење у крило код Тода који је у руци држао органски чоколадни слаткиш. Тод је упитао животињицу да ли жели комад и одломио је залогај, али док је то радио, вјеверица је зграбила цијелио слаткиш, стрпала га у уста и одјурила на сигурно, остављајући Тода са мрвицом коју је намјеравао да да вјеверици.

Мишел се насмијала, а Тод је признао пораз, док је јео комадић намијењен вјеверици. Пар је наставио да посматра животињицу која је сједила на пристојној удаљености од њих и уживала у слаткишу.

Корисници ТикТока додијелили су видеу више од 420.000 лајкова, преноси Телеграф.

@michelleandrade105 Is this a sweet treat? Don’t mind if i do 😂😂😂😂 #sweettreat #banffnationalpark #yousnoozeyoulose🤣 #funnyanimalvideos ♬ original sound - undiagnosedanthony

Подијели:

Таг:

vjeverica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лицемјерје Форте пробија све мјераче: Ево шта је поручио Фајон и Пирц Мусар

БиХ

Лицемјерје Форте пробија све мјераче: Ево шта је поручио Фајон и Пирц Мусар

6 ч

0
Ако имате у кући неког болесног, сутра изговорите ову молитву

Занимљивости

Ако имате у кући неког болесног, сутра изговорите ову молитву

6 ч

0
Маја Беровић ће пјевати на пунољетству Сашине ћерке: "Слављеница воли моје пјесме"

Сцена

Маја Беровић ће пјевати на пунољетству Сашине ћерке: "Слављеница воли моје пјесме"

6 ч

0
У бањалучком насељу пронађен новчаник, трага се за власницом

Бања Лука

У бањалучком насељу пронађен новчаник, трага се за власницом

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner