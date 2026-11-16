Аутор:АТВ редакција
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У људској и животињској кожи налазе се посебни рецептори за препознавање топлоте и хладноће, који у великој мјери диктирају да ли ће неки организам остати на одређеном мјесту или ће потражити пријатнији амбијент.
Најновије истраживање, публиковано 28. октобра у научном журналу Journal of Physiology, показало је да се ови рецептори код женки мишева пале тек на вишим температурама, због чега њима прија окружење које је за приближно четири степена Целзијуса топлије него код мужјака. По свему судећи, кључну улогу у овој разлици у осјетљивости игра хормон тестостерон.
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"Могли бисте рећи да је то само симпатично запажање без посебног значаја. Али то има практичне посљедице", изјавио је за портал Ливе Сциенце коаутор овог рада Питер МекНотон, фармаколог са Краљевског колеџа у Лондону који се бави изучавањем бола, перцепције топлоте и терморегулације.
Специфични протеини смјештени у нервним завршецима коже реагују чим осјете промјену спољашње температуре.
"Можете их посматрати као мале електричне генераторе у нервним завршецима", појаснио је др Мајкл Катерина, неуронаучник са Универзитета Џонс Хопкинс који није био дио истраживачког тима. Након што се активирају, ови протеини отварају пут наелектрисаним јонима ка сензорним нервним ћелијама, које затим шаљу електричне импулсе право у мозак. Од тога са којим су можданим круговима те нервне ћелије повезане зависи и наш коначни осјећај врућине или хладноће, додао је Катерина.
Будући да је од раније познато да осим жена и женке бројних животињских врста, попут мишева и птица, радије бирају топлије услове од мужјака, научници су поставили посебан оглед како би испитали узрок те појаве. У експерименту је учествовало 30 мужјака и 27 женки мишева, који су постављени на двије спојене подлоге различите топлоте – једна је стално одржавана на 33 степена Целзијуса, док се температура друге мијењала од хладнијих ка топлијим вриједностима.
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Камере су непрекидно биљежиле кретање животиња и мјериле колико се времена свака јединка задржава на одређеној површини. Оба пола су радије бирала плочу загријану на 33 степена у ситуацијама када је сусједна била хладнија. Ипак, када је друга подлога загријана на 38 степени, женке су на њој остајале далеко дуже него мужјаци, па се показало да је просјечна идеална температура подлоге за мужјаке износила око 32 степена, док је за женке била 36 степени.
"Пошто је врх кавеза био потпуно отворен, није било говора о томе да температура ваздуха утиче на мишеве", истакао је МекНотон, нагласивши да су одлуку о кретању доносили искључиво рецептори у њиховој кожи. Поред тога, научници су провјерили и унутрашњу тјелесну температуру, као и температуру саме коже код оба пола, утврдивши да ту не постоје никаква значајнија одступања.
У наставку студије истраживачи су провјерили какав би био исход уколико би генетским путем уклонили протеин задужен за детекцију топлоте. Код мужјака мишева овакав захват довео је до тога да знатно рјеђе избјегавају топлију подлогу, што потврђује да тај протеин иначе шаље сигнал упозорења који их тјера да се склоне са врелих површина. Након уклањања протеина, њихова жељена температура попела се на приближно 35 степени, чиме су се готово изједначили са женкама.
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Са друге стране, код женки мишева елиминисање или блокада овог истог протеина није изазвала готово никакву промјену у понашању, преноси Курир.
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