Жена игра и напада људе ножем у Београду: Шокантне сцене усред ноћи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Необичне сцене са мистериозним часним сестрама које ноћу шетају саме улицама наводно су се догодиле у Инђији због чега су становници тог града и најближе околине у шоку и страху. Грађани су одлучили да се сами организују и да крену у ноћне потере да би провјерили о чему се тачно ради, а врло сличне сцене наводно су виђене и у Београду прије неколико година када су становници општине Звездара, како су тада тврдили, видјели више пута старију жену како сама плеше на улици усред ноћи.
Снимак је тада за кратак временски период постао виралан, писали су и медији о томе, али је и даље овај случај остао неразјашњен, под велом мистерије. Корисници друштвених мрежа су навели да је снимак настао у Батутовој улици на Звездари, близу Градске болнице.
Неки су тврдили да је снимак лажан. Други су ипак говорили како су лично видјели ову жену.
“Кажу да ова плесајућа баба плеше по Звездари, а ту ми живи кума, дакле видеће ме никад после заласка Сунца”, наводи се у опису снимка једне девојке на друштвеној мрежи “X”.
Такође, слична ситуација се догодила и крајем лета 2019. године када је на истој локацији старија жена играла усред ноћи. Носила је народну ношњу, а поједини су за “Телеграф” говорили како их је чак та жена нападала ножем из чиста мира!
Kažu da ova plesajuća baba pleše po Zvezdari, a tu mi živi kuma, dakle videće me NIKAD posle zalaska Sunca, da parafrsziram Shalty - ovo kumstvo je na staklenim nogama https://t.co/al5hSjIemr— Tijana Pavićević (@_tiyonce_) February 16, 2023
Није познато и потврђено да ли је у питању иста женска особа. Људи су тврдили да их је нападала ножем када се зауставе аутом јер она стоји насред улице и игра.
“Шири се прича, као и слике и видео снимци на којима жена, за коју кажу да није при себи, обучена у нешто слично народној ношњи, излеће испред људи и аутомобила, а затим креће да игра нешто слично покретима српског фолклора. Наиме, да би ствар била још гора, људи у аутомобилима свирају да се склони са пута, а пролазници се склањају, на шта она вади свој нож који носи са собом и пријети људима.
До сад није пријављен случај напада, али постоје докази на којима се види жена (не види се лијепо лице) која игра у народној ношњи а затим јури пролазнике који су то све снимили. Све ово су поделили ученици оближњих школа, геодетска и медицинска школа, који су у страху јер свакодневно пролазе туда“, рекао је 2019. године један Београђанин за поменути портал.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
26 мин0
Занимљивости
30 мин0
Свијет
39 мин0
Сцена
43 мин0
Занимљивости
30 мин0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
10 ч0
Најновије
Најчитаније
18
21
18
11
18
11
18
07
17
56
Тренутно на програму