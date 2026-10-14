Зет наручио надгробни споменик за живу ташту

Аутор:АТВ редакција
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Шале о таштама дио су породичног фолклора, али један мушкарац из Хрватске је отишао даље од уобичајених пошалица. Својој живој ташти наручио је надгробну плочу и организовао доставу на њену кућну адресу.
На плочи су се налазили њена фотографија, име, крст, посвета и мотив сломљеног срца. Уз годину рођења, као година смрти била је наведена 2026. За доставу је навео таштину адресу, а као начин плаћања одабрао је поузеће, преноси Индекс.
Власник фирме која је израдила плочу, Дамир, објавио је детаље приче, укључујући приказ наруџбине, потврђене скице и готовог производа.
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Дамир, власник предузећа за израду гранитних спомен-плоча, каже да током примања наруџбине ништа није упућивало на шалу. Такве се плоче могу у целости наручити онлајн. Купац је послао фотографију и текст, одабрао димензију и прије израде добио скицу на потврду. Готов производ потом се доставном службом шаље директно на адресу.
Према његовим ријечима, гранитне спомен-плоче посљедњих су година популарне јер су цјеновно приступачнија алтернатива изради цијелог споменика, а уједно су трајне и једноставне за постављање.
Купац је одабрао димензију, послао фотографију таште и навео текст за гравирање, уз захтјев да се дода мотив сломљеног срца. Пошто је добио скицу на увид, потврдио је да је све у реду и израда је кренула.
"Наруџбина је изгледала потпуно озбиљно. Имали смо фотографију, име, годину рођења, наведену 2026. као годину смрти, текст посвете и потврђену скицу. Направили смо све што иначе радимо прије израде персонализоване плоче", објашњава Дамир.
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На плочи је, између осталог, писало да је "дошло вријеме да се опростимо" и да таштино мјесто за породичним столом остаје празно. Посвета се завршавала ријечима "Коначно почивај у миру", уз потпис зета.
Готова плоча пажљиво је запакована и послата ГЛС-ом на адресу наведену у наруџбеници. Када је достављач стигао, жена је схватила о чему се ради и одбила да преузме пакет. Недуго након тога Дамиру је зазвонио телефон.
"Назвала нас је жена којој је пакет био послат. Била је, потпуно разумљиво, јако љута. Покушао сам да јој објасним да је наруџбину направио њен зет, да је потврдио скицу и да смо ми само израдили производ према добијеним упутствима. Није баш била расположена за објашњења. Искрено, има и право", говори Дамир. Пакет се након неуспјеле доставе вратио пошиљаоцу.
Необична наруџбина стигла је у најпрометнијем периоду године за Дамиров тим. Уочи празника Свих светих, 1. новембра, број наруџбина значајно расте јер клијенти желе да спомен-плоче до тог датума буду постављене на гробљима.
"Пред празник Свих светих имамо јако пуно посла. Свака наруџбина захтева припрему, материјал, гравирање, паковање и организацију доставе. Док је некоме ово била шала, нама је одузела време усред најпрометнијег периода у години", каже Дамир.
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Осим трошка гранита и израде, фирма је морала да плати слање пакета и његов повратак, будући да наруџбина због плаћања поузећем није била унапред наплаћена.
Инцидент је довео до конкретне пословне одлуке. Ово предузеће је укинуло могућност плаћања поузећем за све персонализоване наруџбине и увело обавезно плаћање унапред.
"Ово је озбиљан посао. Свака плоча носи нечије име, фотографију и дио нечијег живота. Када неко наручи потпуно персонализован производ, потврди његов изглед и затим га пошаље као шалу уз плаћање поузећем, произвођач преузима читав ризик. Након овог случаја одлучили смо да то више не можемо да допустимо", објашњава Дамир.
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Зета су након свега покушали да контактирају, али се више није јављао. Послао је само једну поруку у којој је стајало: "То јој је поклон за читав живот, али и за послије тога."
Читав случај има и ироничан аспект. Дамир, осим предузећа за израду споменика, води и посао с персонализованим поклонима за рођендане, венчања и друге прославе. Каже да након овог искуства посебно цени наруџбине којима се славе срећни животни тренуци, а не стварају породични проблеми.
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