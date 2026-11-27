Аутор:АТВ редакција
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Ако питате Атоса Саломеа, 40-годишњег Бразилца који је на интернету познат као „живи Нострадамус“, 2027. биће година у којој ће развој вјештачке интелигенције отворити питање ко има право на изум до којег је дошао алгоритам.
Саломе, који се представља као парапсихолог, у разговору за ЛАДбибле изнио је седам сценарија. Ријеч је о његовим личним предвиђањима. За неке је понудио и конкретне рокове, па тако борбу за контролу над компанијама које развијају вјештачку интелигенцију смјешта већ у прве мјесеце 2027. године, док могуће рестрикције воде очекује у другој половини године.
Саломе сматра да би сајбер-напад на системе који управљају снабдијевањем електричном енергијом могао да остави градове у мраку и до 72 сата. У његовом сценарију посљедице би убрзо осјетили саобраћај, телекомуникације, водоводи и банке, а посебно тешко било би болницама. Процјењује да би економска штета могла да достигне милијарде фунти.
Већ у првом тромјесечју, сматра Саломе, државни инвестициони фонд са Блиског истока или из југоисточне Азије могао би да преузме контролу над компанијама које се баве примјеном вјештачке интелигенције у науци. Тиме би земља која стоји иза фонда, према његовом тумачењу, добила приступ патентима и технологијама важним за сопствене стратешке интересе.
Саломе такође предвиђа да би вјештачка интелигенција током 2027. године могла самостално да дође до неког изума, на примјер да препозна дотад непознат материјал или једињење које би могло да се користи као лијек.
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Ко би се у таквом случају водио као проналазач и коме би припала зарада? Може ли компанија да полаже искључива права на нешто до чега је дошао њен алгоритам? Управо су то питања која, сматра Саломе, отвара овакав сценарио.
Између јула и септембра поједини градови у јужној Европи или на југозападу Сједињених Америчких Држава могли би, према његовом предвиђању, да уведу строга ограничења потрошње воде. Саломе овај сценарио повезује са дуготрајним сушама, дотрајалом водоводном инфраструктуром и додатном потражњом за водом потребном за хлађење великих дата-центара који покрећу системе вјештачке интелигенције.
У свом четвртом предвиђању Саломе се окреће временским приликама. Феномен Ел Нињо повезује са могућим дуготрајним топлотним таласима, јаким сушама и обилним кишама у различитим дијеловима свијета. Уколико би такви временски услови погодили пољопривредна подручја, сматра он, посљедице би се огледале у слабијим приносима, потешкоћама у снабдијевању храном и све већем притиску на залихе воде.
Саломе тврди да би се између априла и септембра у југоисточној Азији или подсахарској Африци могла појавити нова епидемиолошка пријетња. У његовом сценарију њени размери били би мањи од пандемије вируса корона, али би њена појава ипак изазвала забринутост и ван подручја у којем је забиљежена и ставила здравствене системе на озбиљан тест.
У средишту шестог предвиђања налази се јужноамерички „литијумски троугао“, подручје које обухвата дијелове Чилеа, Аргентине и Боливије. Саломе сматра да би у другој половини године велико постројење за директно издвајање литијума из слане воде могло да почне да ради пуним капацитетом. Уколико би се такав поступак показао довољно брзим и исплативим за комерцијалну производњу, према његовој прогнози могао би да промијени рачуницу инвеститорима који су милијарде већ уложили у традиционалне методе. Посљедица би, тврди он, могла да буде и поновно отварање преговора о већ потписаним уговорима.
Последње предвиђање односи се на шифровање података. Саломе сматра да би САД и Европска унија у трећем тромјесечју могле да убрзају прелазак на системе отпорније на нападе будућих квантних рачунара, што би покренуло трку за стручњацима и улагањима у дигиталну безбједност. Посебно издваја сценарио у којем криминалци украду шифроване податке и сачувају их како би покушали да их прочитају када им на располагању буду моћнији рачунари.
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