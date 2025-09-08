Знакови Зодијака који најбрже препознају лажи

Извор:
Индекс
08.09.2025
17:00
Коментари:0
Лагање је дио људске свакодневице - било да је ријеч о безазленим бијелим лажима или о озбиљним покушајима скривања истине.
Међутим, постоје људи који имају јако изражен инстинкт и интуицију па им је тешко нешто прикрити.
Препознају лажи већ по изразу лица, тону гласа или детаљима које други занемарују.
Занимљивости
Ово је најтужнији знак хороскопа: Сам је себи највећи непријатељ
Према астрологији, ови хороскопски знакови истичу се по својој способности да читања других и они најбрже препознају лажи.
Шкорпије су познате по својој проницљивости и дубоком посматрању људи. Њихов поглед често открива да примјећују и најмању промјену у понашању или говору.
Код њих је готово немогуће проћи са лажима јер инстинктивно осјете када нешто није у реду.
Ако покушате сакрити истину, будите сигурни да ће Шкорпије прве посумњати.
Јарчеви су реалисти и људи који вјерују у чињенице, а не у празне приче. Брзо анализирају туђе ријечи и траже нелогичности.
Свијет
Скувала родбини чорбу од печурака и све их потровала: Тровачицу стигла стравична казна
Када им неко покуша подвалити лаж, одмах ће примијетити контрадикције и довести особу у ситуацију да се сама запетља.
Њихова способност да остану хладне главе додатно им помаже у откривању неискрености.
Дјевице су перфекционисти и обраћају пажњу на сваку ситницу. Управо им та особина омогућује да брзо препознају лажи.
Примијетиће ако неко избјегава поглед, ако је прича превише нејасна или ако недостају кључне информације, преноси Индекс.
Њихов аналитичан ум одмах склапа слагалицу и открива што није у реду.
Тенис
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
01
08
01
07
52
07
52
07
49
Тренутно на програму