Аутор:АТВ редакција
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Пјесма "Ој, Косово, Косово" загрмјела је на Форуму ЕУ у Бриселу, што је изазвало оштре реакције из Приштине и Тиране. Откривамо детаље о пјесми и аутору.
Док се Европа тресе због "скандала" званог извођење традиционалне нумере "Ој, Косово, Косово" на свечаном концерту поводом отварања Форума Европске уније о проширењу у Бриселу, ми вам доносимо занимљивости о пјесму за коју многи мисле да је "стара народна", па чак и да се зове "Ој, Косово, Косово".
Свијет
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Ни једна ни друга информација из претходне реченице није тачна.
Иако већина људи живи у увјерењу да је ријеч о старој, изворној пјесми која се преноси са кољена на кољено, истина је потпуно другачија. Ова пјесма има свог аутора и настала је у једном емотивном тренутку новије историје.
Прави, званични назив ове нумере гласи "Са Косова зора свиће". Њен творац, аутор и текста и музике је београдски кантаутор и композитор Љубомир Љуба Манасијевић.
Породица
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Манасијевић је деценијама посвећен очувању српске духовне и традиционалне музике.
Иако је од младости свирао хармонику, клавир и гитару и школовао глас на часовима соло пјевања, највећу инспирацију одувијек је црпио из поезије Његоша, Дучића, Ракића и дјела великог Стевана Мокрањца.
Пјесма није настала у студију, нити по нечијој наруџби. Настала је непосредно након Видовдана 1989. године, када се обиљежавало 600 година од Косовске битке.
27. јуна, Љуба Манасијевић је боравио на Косову и Метохији. Присуствовао је изложби чувеног сликара Милића од Мачве, а потом се упутио у манастир Грачаницу гдје се одржавало велико ноћно бдење.
Те ноћи у манастиру су биле изложене мошти Светог кнеза Лазара, а свету литургију служили су сви архијереји Српске православне цркве.
Република Српска
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Дубоко потресен тим призором, Манасијевић је своја осјећања убрзо преточио у стихове и мелодију, буквално описујући оно што је те ноћи видио и доживио: "Са Косова зора свиће, свиће нови дан, Грачаница сва у сјају дочекује Видовдан“.
Први студијски снимак пјесме забиљежен је почетком 1990. године. Нашао се на Манасијевићевој аудио-касети симболичног назива "Востани Сербије“.
Пјесму су послије Манасијевића изводили и Ивана Жигон, Даница Црногорчевић и Павлина Радовановић са бендом Дејана Петровића на Сабору трубача у Гучи.
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