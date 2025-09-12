Logo
Звијезде су на страни ова три хороскопска знака

12.09.2025

12:55

Коментари:

0
horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Јесен је за сваки знак Зодијака вријеме за преиспитивање, повратак унутрашњем балансу и суочавање са оним што смо можда дуго одгађали.

Али астролошка јесен 2025. неким хороскопским знаковима биће наклоњенија.

Ово су три хороскопска знака на чијој ће страни бити звијезде ове јесени.

Близанци

Јесен 2025. за Близанце доноси јасан прелаз из неизвјесности у фазу конкретних догађаја и одлука.

Све оно што сте до сада одгађали или што је дјеловало као далека идеја, сада постаје реална могућност.

На професионалном плану и плану учења долази до напретка. Не улазите у непромишљене финансијске ризике, али не заборавите како су инвестиције у образовање, вјештине и ширење професионалних контаката корисне.

Слободни припадници овог знака могли би упознати особу са којом постоји потенцијал за стабилан и дугорочан однос.

Пред вама је јесен у којој не требате превише анализирати већ доносити одлуке. Вјерујте у вашу способност процјене, пуно тога је могуће.

Водолија

За Водолије јесен 2025. је период у којем у свему ономе што су стрпљиво градиле почињу полако и успијевати.

На пословном плану могуће су веће промјене, ваши ће се пројекти наставити развијати, а ваше идеје ће се остварити.

Финансијска ситуација постаје стабилнија. Могући су нови извори прихода, будите практични при управљању са новцем.

У љубавним односима долази до стабилности и обостраног повјерења.

Јачајте заједништво или будите отворени за могућности упознавања особе сличних погледа вашим. Овај период тражи од вас да се ускладите са собом и престанете сумњати у своје одлуке.

Рибе

За Рибе јесен 2025. доноси дубински увид у њихове осјећаје и планове. Ствара се нова унутрашња равнотежа.

Све оно што је до сада било емоционално оптерећујуће почиње се распетљавати и све постаје јасније.

Ако сте се у задње вријеме суочавали са питањима везаним уз осјећаје и односе, јесен доноси самопоуздање и спремност за постављање граница.

То ће вам помоћи да остварите нове контаке и познанства, те у везама до повјерења, преноси Сторy Боок.

Искрени разговори и заједнички тренуци враћају дубље и топлије односе. Вјерујте унутрашњем гласу.

Свијет

НАСА забранила Кинезима рад у њеном свемирском програму

