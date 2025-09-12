Алармантно: Свјетска здравствена организација упозорила на стање у БиХ

Извор:
н1инфо.ба
12.09.2025
21:39
Коментари:0
Процјене Свјетске здравствене организације показују да глобално губимо око 7 милиона живота годишње због загађења ваздуха, не само спољашњег, него и унутрашњег.
У интервјуу за "Н1", водећи амерички неуронаучник професор Тед Досон упозорио је да загађени ваздух не штети само плућима већ директно оштећује мозак и може бити повезан с разарајућим облицима деменције.
Босна и Херцеговина се већ годинама налази при врху листе најзагађенијих земаља Европе. Здравствене посљедице осјећамо сви, али је питање да ли је ико спреман да дјелује.
Сцена
Ана Ивановић изашла у град, ужива послије развода: Никад боље није изгледала
У Новом дану актуализујемо ову тему, а гост поменуте телевизије био је Мирза Пало из Свјетске здравствене организације (СЗО) у БиХ.
"Загађени зрак значајно утиче на здравље појединаца, посебно честице ПМ10 и ПМ2,5 микрометара“, упозорава Пало.
Свјетска здравствена организација препоручује врло рестриктивну мјеру – 5 микрограма по метру кубном годишњег просјека, што је за већину становништва у свијету недостижно. Европска унија препоручује нешто блажу границу од 25 микрограма по кубном метру. Међутим, Босна и Херцеговина је изнад оба просјека.
Занимљивости
Камера забиљежила најслађег крадљивца поште
"У тој смо ситуацији да је високо загађење континуирано током цијеле године“, истиче Пало и додаје:
"Проблем је што загађење често није видљиво, реагујемо тек када га видимо или осјетимо".
Према његовим ријечима, Свјетска здравствена организација и друге институције истражују како загађење ваздуха утиче на све метаболичке системе. Посебно су угрожени кардиоваскуларни систем и мозак, а повећава се и ризик од можданих удара.
Процјене СЗО-а показују да глобално губимо око 7 милиона живота годишње због загађења.
У срединама гдје се кува и ложи у затвореном простору, унутрашње загађење је посебно изражено.
Тенис
Бивша жена Бориса Бекера се сликала за Плејбој - ФОТО
"Чак и код нас, гдје се не кува толико у затвореном, имамо проблем с унутрашњим загађењем, којег често нисмо свјесни. Проблем представљају, на примјер, итисони и теписи“, наглашава Пало.
Власти су свјесне проблема, али загађење ваздуха представља врло интерсекторски изазов.
"Прошле године, 2023, радили смо процјену угрожености у БиХ и показало се да је загађени ваздух највећи проблем“, каже Пало, и додаје:
"Разлог за то је што је много сектора укључено, здравство види посљедице, али ту су и енергетика, индустрија, саобраћај и путна инфраструктура. Нажалост, и географија игра велику улогу".
Остали спортови
Куваља увео санкције словеначком бициклизму
Када се пореди западни Балкан – БиХ, Србија и Сјеверна Македонија су на сличном нивоу загађења и географски су ограничене од мора. Насупрот томе, Хрватска, Црна Гора и Албанија имају знатно повољније услове захваљујући приступу мору, вјетровима и бољој инфраструктури.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму