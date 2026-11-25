Аутор:АТВ редакција
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Осим што грије и умирује организам, чај помаже у одржавању добре хидратације, што је кључно за опоравак.
Одређене биљке посебно се истичу по благотворном дјеловању на имунитет и ублажавању симптома прехладе.
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Ехинацеја је позната по свом утицају на имуни систем. Садржи једињења која могу помоћи организму у борби против вируса и упала, а поједина истраживања указују на то да чај од ехинацее може бити дјелотворнији од капсула.
Ипак, не препоручује се трудницама, дојиљама и особама са одређеним хроничним болестима без претходног савјета љекара.
Бобице зове богате су снажним антиоксидансима који могу допринијети ублажавању симптома прехладе и скраћивању њеног трајања. Иако су научни докази о дјеловању чаја од зове ограничени, додаци исхрани на бази зове показали су охрабрујуће резултате.
Важно је користити искључиво правилно припремљене и зреле бобице, јер су остали дијелови биљке отровни.
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Камилица се генерацијама користи за ублажавање кашља и бола у грлу. Иако нема директних доказа да лијечи прехладу, позната је по свом умирујућем дјеловању и способности да побољша квалитет сна.
Добар и квалитетан сан има важну улогу у опоравку организма, па камилица може бити драгоцјен савезник док се тијело бори са болешћу, преноси Б92.
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