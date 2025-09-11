Болна стопала указују на озбиљне здравствене проблеме

11.09.2025
20:50
Коментари:0
Др Ерик Берг је открио да промјене на стопалима могу да укажу на озбиљне здравствене проблеме, стога обратите пажњу.
Стопала могу да пруже изненађујуће много информација о нашем општем здравственом стању. Иако појава симптома не значи нужно да нешто није у реду, важно је обратити се стручњаку за савјет ако примјетите необичне промјене, пише Миррор.
Утрнулост или осјећај печења у стопалима често су знак периферне неуропатије - стања које настаје усљед оштећења нерава у екстремитетима. Према ријечима др Берга, овај симптом може да буде повезан са недостатком витамина Б1, а бенфотиамин, мастима растворљив облик витамина Б1, могао би помоћи.
Према подацима НХС-а, најчешћи узрок периферне неуропатије је дијабетес. Рани симптоми укључују бол, трнце, губитак осјећаја, слабост или ране на стопалима које споро или никако не зарастају. Ако примјетите овакве симптоме, обавезно се обратите љекару.
Свијет
Драма у Вашингтону: Пријетња бомбом у сједишту демократског националног комитета
Плавичаста боја прстију може да указује на хиперактивни симпатички нервни систем. Др Ерик истиче да се ово стање у медицини често третира блокаторима калцијумских канала, док магнезијум, природни регулатор калцијума у ћелијама, може да представља природну алтернативу. Магнезијум глицинат је посебно ефикасан облик овог минерала.
Препоручени дневни унос магнезијума је 270 мг за жене и 300 мг за мушкарце, а може се унијети кроз храну попут спанаћа, орашастих плодова и интегралног хлеба. Ипак, прекомерне дозе магнезијума (више од 400 мг дневно) могу да изазову дијареју, упозорава НХС.
Отицање стопала често је повезано са дијабетесом и повишеним нивоом шећера у крви, што доводи до задржавања натријума и воде у тијелу. Ако примјетите ове симптоме, као и појачану жеђ, учестало мокрење, умор, губитак тјелесне масе или замућен вид, што су типични знаци дијабетеса, обратите се љекару.
Дисколорација доњих ногу и стопала може да укаже на проблем са циркулацијом, као што је дубока венска тромбоза (ДВТ) - стање у којем настају крвни угрушци у венама доњих екстремитета. Симптоми укључују пулсирајући бол при ходању, отицање, топлу кожу око болног подручја и отврднуле вене које су осетљиве на додир.
Ако сумњате на ДВТ, одмах потражите медицинску помоћ.
Фудбал
Ухапшен бивши освајач Лиге шампиона
Бол у великом ножном прсту често је знак гихта - стања изазваног нагомилавањем мокраћне киселине у тијелу. Смањен унос оксалата у исхрани, као и унос магнезијума, може да помогне у ублажавању симптома.
Ако имате симптоме гихта, попут изненадног и јаког бола у зглобу, као и црвене, топле и отечене коже око зглоба, обавезно се обратите љекару, нарочито ако уобичајени третмани не доносе олакшање.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму