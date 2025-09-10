Чекала је 17 година да оперише тешки деформитет вилице: Сада изгледа тотално другачије

Извор:
Луиза Мекдермот (26) из Бредфорда годинама се борила са тешким прегризом, стањем у којем доња вилица расте испред горње или се зуби не поклапају правилно, што отежава жвакање, причање, па чак и осмијех.
Осјећала је бол, али и велики психолошки притисак, јер је изглед њених зуба утицао на самопоуздање. Послије исцрпљујуће петочасовне операције, отока и мјесеци у којима није могла да једе, данас је непрепознатљива – чак је ни комшије не препознају.
Проблеми су почели када је имала девет година, доња вилица јој је почела нагло да расте и већ у тинејџерском добу имала је прегриз од три центиметра. То је, осим здравља, озбиљно нарушило и њено самопоуздање.
„Мрзила сам да ме фотографишу. Људи би ми говорили да ми је вилица огромна. Бољело је, али сам се тјешила чињеницом да ће операција једног дана све променити“, испричала је Луиза.
Носила је протезу чак осам година, чекајући дозволу љекара за велику интервенцију.
Петочасовна операција и борба за опоравак
Током захвата, хирурзи су јој помјерили доњу вилицу уназад за 0,8 мм, а горњу напред за 1 цм. Сам процес опоравка био је изузетно тежак.
„Двије недјеље сам могла да пијем само на сламку, нисам могла да гутам нити да осјећам зубе. Лице ми је било потпуно отечено, имала сам крварење из носа, модрице, а једно око ми је било затворено од отока. Требала ми је стална нега 24 сата дневно“, открила је.
Луиза је због захтјева операције и честих контрола чак напустила факултет.
„Била сам очајна. Морала сам на контроле сваких шест недјеља и нисам желела да ризикујем да заостајем у студијама“, објаснила је.
Ово није била њена прва борба, већ са 18 година имала је мању операцију, када јој је вилица скраћена за 5 мм, али проблем није био ријешен. Тек послије година упорног лијечења стигла је до кључне операције и коначног рјешења. У јануару ће, након осам година, скинути и протезу.
Иако су мјесеци иза ње били болни и исцрпљујући, Луиза не крије колико је пресрећна:
„Све је сада симетрично. Волим свој профил, волим да се сликам и осећам се милион пута боље када се погледам у огледало. То је нешто што сам одувек жељела – и све бих поново урадила.“
Данас, каже, осјећа се као нова особа:
„Сада ми сви кажу да блистам. Мој живот се потпуно промијенио, а када се сликам, осјећам се као да надокнађујем све године које сам избјегавала камеру.“
