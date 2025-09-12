Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

Извор:
Курир
12.09.2025
19:31
Коментари:0
ХПВ вакцина штити од инфекција хуманим папилома вирусом (ХПВ) који могу узроковати различите врсте рака.
У Србији је вакцина бесплатна за узраст од 9 до 19 година у домовима здравља.
У нашој земљи услед ХПВ инфекције сваке године готово 1.500 жена оболи од рака грлића материце, а више од 700 њих изгуби битку са том болешћу. Иако је у питању малигна болест која се може спречити имунизацијом, само 8,5 одсто дјеце узраста од 9 до 19 година примило је прву дозу вакцине.
Хумани папилома вирус један је од најчешћих узрочника полно преносивих инфекција. Готово свака особа ће током живота доћи ће у контакт с неким од типова тог вируса. Да ХПВ инфекција, код оних који нису вакцинисани, може изазвати озбиљне здравствене компликације, свјесни су и суграђани.
Република Српска
Ко ће на пријевремене изборе?
Вакцина пружа заштиту и смањује ризик од озбиљних болести, али истовремено доприноси и заштити других у заједници.
"Ово је вакцина која постоји већ 20 година у свијету, није ништа ново, одличне резултате даје против рака грлића материце, ето да је у Аустралији скоро искорењено, чак 95%, као и у скандинавским земљама. Тако да ми треба да слиједимо те свијетле примјере, јер овај ХПВ не изазива само рак грлића материце већ: рак ануса, рак пениса, рак ждријела, кондиломе и многе друге тако да битно је да родитељи знају које су опасности", истакла је Горица Ђокић, из Удружења "Проговори"
Међу родитељима ипак и даље постоје бројне недоумице о томе да ли је вакцина безбједна и неопходна.
"Пошто сам ја отац три ћерке, увијек постоји та заинтересованост барем лично са моје стране, а предлажем свим родитељима да се лично упознају са том темом, да виде колико је то распрострањено у свијету, колико је та вакцина већ годинама у оптицају и да сами одлуче да ли ће да вакцинишу дијете или неће", рекао је Обрад Дракулић, директор ОШ „Карађорђе“.
Регион
Афричка куга се незаустављиво шири, ево гдје је ново жариште
А поднијета је и иницијатива да имунизација против ХПВ инфекција постане обавезна.
"Надамо се позитивном одговору свакако, јер имамо подршку и педијатара, и онколога и гинеколога, јер оно што је јако битно, јесте, да сви заједно дођемо до закључка да је потребно да се ова вакцина уврсти у календар обавезне имунизације са осталим вакцинама", закључује Ђокић.
Још једна новина у борби ХПВ инфекција, јесте да, сада, у електронском картону постоји подсјетник за имунизацију, тако да љекари имају увид у то - ко је вакцинисан и када треба да прими наредну дозу.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму