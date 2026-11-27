Аутор:АТВ редакција
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Срчани удар може да се јави и без зачепљења коронарних артерија, а такви случајеви чине до 10 одсто свих инфаркта и чешће погађају жене, показало је истраживање објављено у часопису „Лансет“.
Иако се разликују од класичног срчаног удара, нису мање опасни, због чега је важно да се дијагностика и лечење прилагоде узроку болести.
То је закључак истраживања чији су аутори кардиолог и истраживач Роко Монтоне, Филип Креа, уредник Европског часописа за срце и изабрани предсЈедник Европског удружења кардиолога, и Роксана Мехран, предсЈедница Америчког колеџа за кардиологију.
Код таквих срчаних удара узрок могу да буду мале наслаге на зидовима артерија, грчеви коронарних артерија или поремећаји микроциркулације, преноси Спутник.
Додатна испитивања могу да укажу и на друга обољења, попут миокардитиса или Такоцубо синдрома.
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