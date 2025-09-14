Доказано: Ова ствар убрзава развој карцинома

Извор:
Информер
14.09.2025
21:22
Коментари:0
Ограничавање или заустављање протока крви у тијелу може довести до бржег развоја канцера, показује истраживање научника са Универзитетског здравственог центра Лангон Њујоршког универзитета.
Ограничавање протока крви може довести до превременог старења коштане сржи, што затим слаби споспобност имунолошког система да се борби против рака, наводи се у студији објављеној у JACC-CardioOncology.
Студија је показала да је периферна исхемија - ограничен проток крви у артеријама ногу - проузроковала да тумори дојке код мишева расту двоструко брже у поређењу са мишевима без ограничења протока, пише ScienceDaily.. Ови налази се надовезују на студију истог тима из 2020, која је утврдила да исхемија током срчаног удара има исти ефекат.
Исхемија настаје када се масне наслаге, попут холестерола, накупљају у зидовима артерија, што доводи до упале и стварања угрушака који ограничавају проток крви богате кисеоником. Када се ово догоди у ногама, изазива болест периферних артерија, од које пате милијарде људи широм свијета, и може повећати ризик од срчаног или можданог удара.
- Наша студија показује да поремећен проток крви подстиче раст рака, без обзира на то гдје се у тијелу дешава. Ова веза између болести периферних артерија и раста рака дојке наглашава кључну важност рјешавања метаболичких и васкуларних фактора ризика као дијела свеобухватне стратегије лијечења рака - рекла је др Кетрин Џ. Мур, професорка кардиологије.
Важно је напоменути да је истраживачки тим открио да ограничен проток крви покреће промјену ка популацијама имуних ћелија које се не могу ефикасно борити против инфекција и рака, што одражава промјене које се виде са старењем.
(информер)
