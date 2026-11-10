Хирург занијемио када је човјек дошао у болницу: Услиједила је несвакидашња операција

Аутор:АТВ редакција
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Тим ОРЛ хирурга из Албаније извео је ријетку хируршку интервенцију, не због њене сложености, већ због величине туморске масе која је уклоњена из носа пацијента.
Ријеч је о маси тумора тешког чак 3,1 килограм, коју је 71-годишњи пацијент носио у носу.
ОРЛ хирург др Теди Минароли каже да је операција, када је реч о тежини извођења, била просјечна, али да је величина тумора била нешто до тада невиђено.
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"Што се тиче тежине интервенције, била је просјечна, али када је ријеч о величини, то је нешто нечувено. Маса је била тешка 3,1 килограм и дугачка 50 центиметара", рекао је Минароли за албански "Топ канал".
Седамдесетједногодишњак је био затвореник, што је можда утицало на његову одлуку да одбија медицинско лијечење, дозволивши да маса достигне огромне размјере.
Толико је нарасла да хирург, када су му љекари упутили пацијента и послали фотографију, у први мах није могао да повјерује у оно што види.
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Начелница службе, проф. др Биркена Ћирјази, изразила је забринутост због све већег броја пацијената који се љекарима јављају у касној фази болести, чиме се додатно компликује њихово лијечење.
Ипак, оптимистична је када је ријеч о успјеху младих љекара.
Хируршки тим ОРЛ службе, под руководством начелнице проф. др Биркене Ћирјази и др Тедија Минаролија, уз учешће др Кристија Тате и др Арлија Кокоманија, као и подршку љекара реанимације и младих љекара, успјешно је извео ову интервенцију.
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