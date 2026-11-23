Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Научници са Универзитета у Пекингу развили су специјализовани биоелектронски уређај у облику чешља назван „Детангле”, који је током експеримената на мишевима показао високу ефикасност у подстицању поновног раста длаке код андрогенетске алопеције.
Према студији објављеној у часопису Nature Communications, ова технологија спаја пулсирајућа електрична поља и систем за дубинско уношење лијекова, чиме је постигнут опоравак раста длаке од готово 98 одсто.
Уређај користи електронске зупце са електродама постављеним на различитим висинама, уз интегрисане модуле за уношење лијекова. Наизменично распоређени зупци различите дужине стварају електрично поље које је 2,63 пута снажније него код зубаца једнаке дужине, продирући у подручје фоликула длаке до девет пута дубље него при класичној спољашњој примјени.
БиХ
Кошарац: Крњи Уставни суд БиХ изазвао ванредну ситуацију, бесмислено заказивати сједнице
Електрични импулси подстичу раст длаке стимулацијом фоликула, док краћи зупци путем електропорације привременог повећања пропустљивости ћелијских мембрана омогућавају дубинско продирање терапеутских молекула у кожу.
Током 28 дана испитивања на мужјацима мишева код којих је губитак длаке изазван тестостероном, научници су упоредили ефикасност различитих третмана:
Електрична стимулација уз појединачне генетске терапије: примјена SRD5A2 siRNA (блокатора хормона одговорног за смањивање фоликула) довела је до опоравка од 85 одсто, док је VEGFA плазмид (за подстицање крвних судова) омогућио опоравак од 90 одсто.
Комплетан третман: комбинација електричне стимулације и обје генетске терапије резултирала је растом длаке од 97,85 одсто.
Истраживачи наводе да овај комбиновани приступ омогућава да се раст длаке у моделу андрогенетске алопеције код мишева убрза до нивоа од скоро 100 одсто за мјесец дана, чиме се надмашују резултати стандардних оралних или спољашњих терапија.
Иако су досадашњи резултати изузетно обећавајући за више од милијарду људи широм свијета који пате од насљедног губитка косе, предстојећа клиничка испитивања треба да утврде да ли је систем „Детангле” безбједан и подједнако дјелотворан за примјену код људи.
Çin’deki Beihang Üniversitesi ekibi “Detangle” adlı biyoelektronik tarak geliştirmiş ve çalışma Nature Communications’ta (3 Kasım 2026) yayımlanmış.
Peki bilimsel alt yapısı nedir?
Tarak, darbeli elektrik alanı üretiyor ve aynı anda iki deneysel molekülü (VEGFA plazmidi + SRD5A2 siRNA) saç köklerine elektroporasyonla daha derin ulaştırıyor. Elektrik alanı, klasik yöntemlere göre yaklaşık 9 kat daha derine nüfuz ediyor.
Sonuçlar (farelerde):
Testosteronla saç dökülmesi oluşturulan erkek farelerde 28 günde:
Tedavisiz: ~%1
Sadece elektrik: ~%40
Minoksidil: ~%70
Finasterid: ~%50
Tam sistem (elektrik + iki molekül): %97,85
Ama unutmamalıyız!
Sadece farelerde denendi, insan deneyi yok.
Dökülme laboratuvarda yapay oluşturuldu.
Kullanılan moleküller henüz deneysel gen tedavisi niteliğinde.
Fare derisi insan kafa derisinden ince; insanlarda aynı etkiyi verip vermeyeceği bilinmiyor.
Not: Tıbbi öneri veya tavsiye değildir. Bilimsel paylaşımdır. Durumunuz için hekiminize danışın.
Kaynak: Liu et al., Nature Communications, 2026. DOI: 10.1038/s41467-026-79122-3— Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu (@drkaanyl) November 18, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму