Како свакодневно конзумирање кафе утиче на тијело и здравље?

Многима је дан незамислив без шоље кафе, било због укуса, потребног налета енергије или једноставно због јутарњег ритуала. Али, како редовно конзумирање кафе заправо утиче на здравље?
Иако може побољшати здравље срца, смањити ризик од дијабетеса и повећати енергију, превелике количине могу изазвати стомачне тегобе, тјескобу или проблеме са сном, пише Health.com.
Стручњаци се слажу да већина одраслих особа може безбједно да унесе до 400 милиграма кофеина дневно, што одговара отприлике четири шоље кафе, најбоље у преподневним сатима. У наставку слиједи преглед предности и могућих нежељених ефеката дневне дозе кофеина.
Више енергије и боља концентрација
Стандардна шоља црне кафе садржи значајну количину кофеина, стимуланса који дјелује на мозак и нервни систем. Кофеин доказано повећава будност, смањује осјећај умора и побољшава концентрацију, због чега је многима први избор за почетак дана.
„До 400 мг кофеина дневно идеална је мјера за постизање здравствених предности кафе“, истиче Антеа Леви, регистровани дијететичар. То је отприлике количина која се налази у око четири шоље кафе, али идеална доза зависи од индивидуалне толеранције.
Захваљујући стимулативним својствима, кафа може пружити телу енергетски подстицај потребан за вежбање. Истраживање из 2021. показало је да конзумирање кафе прије тренинга може побољшати аеробне и анаеробне перформансе повећањем мишићне издржљивости.
Ако патите од затвора, јутарња кафа могла би подстаћи варење. Киселине у кафи, заједно са кофеином, стимулишу контракције мишића у дебелом цреву и подстичу пражњење. Зато шоља еспреса уз чашу воде може бити ефикасно рјешење.
Испијање кафе касно током дана може озбиљно пореметити сан. „Кофеин блокира аденозин, хемијску супстанцу у мозгу која се накупља током дана како би вас учинила уморним“, објашњава др Анђела Холидеј-Бел, специјалиста медицине спавања. То отежава успављивање и смањује квалитет дубоког сна. Зато се особама осетљивим на кофеин препоручује да посљедњу шољу попију најкасније око поднева.
Код неких људи кафа може изазвати осећај тескобе, нервозе или убрзан рад срца. Иако су ти ефекти углавном благи, важно је пратити реакцију сопственог тела. Ако сте склони анксиозности или приметите симптоме попут дрхтавице након кафе, можда би требало да смањите унос или је у потпуности избегавате.
Иако помаже код затвора, кафа код неких може превише убрзати варење и изазвати пролив, гасове и болове у стомаку, посебно код особа са синдромом иритабилног цријева. Киселост кафе такође може погоршати симптоме рефлукса. Леви савјетује да „комбинација кафе са уравнотеженим доручком“ може ублажити њена стимулативна својства.
Свакодневно конзумирање кафе може оставити мрље на зубима и изазвати лош задах, али и нагризати зубну глеђ, што доводи до повећане осетљивости. Овај проблем се често може избјећи прањем зуба или испирањем уста водом одмах након испијања кафе.
Јутарња кафа је много више од укусног напитка – може побољшати енергију, фокус и расположење. Захваљујући антиоксидансима, редовно конзумирање може смањити ризик од срчаних болести и дијабетеса.
Ипак, док већина људи без проблема може уживати у препоручених 400 мг кофеина дневно, код других та количина може изазвати тескобу или проблеме са спавањем. Ако примјетите негативне ефекте, посаветујте се са лекаром треба ли кафа остати дио ваше свакодневне рутине.
Поред тога, студија из 2023. открила је да љубитељи кафе у просеку имају већи број корака дневно у поређењу са онима који не пију кафу, што указује да енергија из кафе мотивише на кретање.
Бројне студије повезују умерено конзумирање кафе са смањеним ризиком од срчаних болести, укључујући срчану слабост, мождани удар и аритмије. Сматра се да је то посљедица антиоксиданаса присутних у зрну кафе који се боре против упала.
„Пошто је упала кључна одлика срчаних болести, кафа (ако се конзумира умјерено) теоријски може помоћи у смањењу ризика од срчаних обољења“, објашњава Леви. Ипак, напомиње да се не може закључити да је искључиво кафа заслужна за превенцију, већ да антиоксиданси из кафе могу помоћи у заштити ћелија.
Ваша јутарња шоља кафе могла би вам помоћи да живите дуже. Једно истраживање из 2025. открило је да је јутарње испијање кафе снажније повезано са нижим ризиком од смртности од свих узрока. Кафа такође може краткорочно убрзати метаболизам, али Леви напомиње да то вјероватно неће довести до значајнијег губитка тежине.
„Кофеин такође има тенденцију да смањује апетит“, додаје, али не препоручује ослањање на кафу ради мршављења.
Конзумирање једне до четири шоље кафе дневно повезано је са смањеним ризиком од развоја дијабетеса типа 2. Разлог лежи у фитохемикалијама из зрна кафе које штите од оксидативног стреса.
„Кафа је такође добар извор антиоксиданаса попут хлорогене киселине – полифенола који може побољшати осјетљивост на инсулин и метаболизам глукозе у тијелу“, каже Леви. Међутим, упозорава да је важан начин припреме, јер заслађени напици могу поништити ове предности и нагло повећати ниво шећера у крви.
