Како ублажити кашаљ код куће и када је вријеме да се јавите љекару

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Колико год кашаљ био иритантан, важно је имати на уму да је ријеч о природном одбрамбеном механизму којим тијело чисти дисајне путеве од слузи и надражујућих материја.
Ипак, када се појави у незгодном тренутку или нам ремети сан, добро је знати да постоје начини да га ублажимо.
Ауто-мото
Продаје се Југо са свега 200 километара на сату, цијена ситница
Ароматични коријен љуткастог укуса познат је по својим противупалним својствима, а може помоћи и у ублажавању непријатности повезане с надраженим грлом. Ђумбир можете конзумирати на различите начине: припремити чај, додати га у супу или смути, или жвакати комадић свјежег коријена.
Када имамо надражајни кашаљ, често прво посежемо за пастилама које привремено могу ублажити потребу за кашљањем. Ипак, њихово дејство није дуготрајно. Претјеривање с пастилама није добра идеја, а код неких особа може чак и погоршати кашаљ. Зато се треба придржавати упутстава на паковању и не узимати их чешће него што је препоручено.
Кашичица меда, нарочито прије одласка на спавање, може помоћи да се ублажи кашаљ који омета сан. Мед полако отопите у устима или га додајте у млак чај или топлу воду како бисте умирили надражено грло.
Сув ваздух додатно надражује дисајне путеве, због чега је корисно водити рачуна о влажности просторије, нарочито током сезоне гријања. Једно од рјешења је кориштење овлаживача ваздуха, а може помоћи и топао туш, током којег удишемо влажан ваздух.
Друштво
Потражња јењава: Колико кошта пелет у Српској?
Ипак, треба бити опрезан с удисањем паре изнад посуде с врућом водом, јер постоји ризик од опекотина. Сигурнија опција је боравак у купатилу испуњеном паром након топлог туширања.
Ако кашаљ постаје интензивнији чим легнете, разлог би могао бити и положај тијела. У лежећем положају слуз се може накупљати у задњем дијелу грла и подстицати кашаљ. Лежање на равној подлози може погоршати и симптоме рефлукса, односно враћања желудачног садржаја према једњаку.
У овом случају може помоћи благо повишен положај горњег дијела тијела. То се може постићи додатним јастуком или подизањем узглавља за неколико центиметара.
Понекад је најједноставнији савјет уједно и један од најкориснијих. Довољан унос течности помаже у одржавању хидратације, разрјеђује слуз и ублажава осјећај сувоће и надражености грла. Осим воде, могу пријати и топли чајеви и супе.
Ако кућне методе нису довољне, можете покушати с лијековима против кашља. Ипак, важно је знати да нису сви намијењени истој врсти кашља.
Савјети
У једној просторији у кући никада не треба сушити веш
Поједини лијекови користе се код сувог, надражајног кашља, док су други намијењени продуктивном, односно влажном кашљу. Они могу помоћи у разрјеђивању слузи и олакшати њено искашљавање. Прије употребе лијека важно је прочитати упутство и посавјетовати се с фармацеутом или љекаром, преноси Курир.
Ако кашаљ траје дуже од три седмице, ако искашљавате крв или крвави секрет, имате пискање при дисању, стезање или бол у грудима, потребно је јавити се љекару.
Љекарску помоћ треба потражити и ако су напади кашља толико јаки да отежавају говор или дисање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму