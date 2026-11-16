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Како ублажити кашаљ код куће и када је вријеме да се јавите љекару

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АТВ редакција
16.11.2026 16:01

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Прехлада
Фото: Pexels

Колико год кашаљ био иритантан, важно је имати на уму да је ријеч о природном одбрамбеном механизму којим тијело чисти дисајне путеве од слузи и надражујућих материја.

Ипак, када се појави у незгодном тренутку или нам ремети сан, добро је знати да постоје начини да га ублажимо.

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Узмите ђумбир

Ароматични коријен љуткастог укуса познат је по својим противупалним својствима, а може помоћи и у ублажавању непријатности повезане с надраженим грлом. Ђумбир можете конзумирати на различите начине: припремити чај, додати га у супу или смути, или жвакати комадић свјежег коријена.

Користите пастиле, али опрезно

Када имамо надражајни кашаљ, често прво посежемо за пастилама које привремено могу ублажити потребу за кашљањем. Ипак, њихово дејство није дуготрајно. Претјеривање с пастилама није добра идеја, а код неких особа може чак и погоршати кашаљ. Зато се треба придржавати упутстава на паковању и не узимати их чешће него што је препоручено.

Узмите кашичицу меда

Кашичица меда, нарочито прије одласка на спавање, може помоћи да се ублажи кашаљ који омета сан. Мед полако отопите у устима или га додајте у млак чај или топлу воду како бисте умирили надражено грло.

Инхалирајте се

Сув ваздух додатно надражује дисајне путеве, због чега је корисно водити рачуна о влажности просторије, нарочито током сезоне гријања. Једно од рјешења је кориштење овлаживача ваздуха, а може помоћи и топао туш, током којег удишемо влажан ваздух.

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Ипак, треба бити опрезан с удисањем паре изнад посуде с врућом водом, јер постоји ризик од опекотина. Сигурнија опција је боравак у купатилу испуњеном паром након топлог туширања.

Промијените положај током спавања

Ако кашаљ постаје интензивнији чим легнете, разлог би могао бити и положај тијела. У лежећем положају слуз се може накупљати у задњем дијелу грла и подстицати кашаљ. Лежање на равној подлози може погоршати и симптоме рефлукса, односно враћања желудачног садржаја према једњаку.

У овом случају може помоћи благо повишен положај горњег дијела тијела. То се може постићи додатним јастуком или подизањем узглавља за неколико центиметара.

Пијте довољно течности

Понекад је најједноставнији савјет уједно и један од најкориснијих. Довољан унос течности помаже у одржавању хидратације, разрјеђује слуз и ублажава осјећај сувоће и надражености грла. Осим воде, могу пријати и топли чајеви и супе.

Лијекове без рецепта бирајте према врсти кашља

Ако кућне методе нису довољне, можете покушати с лијековима против кашља. Ипак, важно је знати да нису сви намијењени истој врсти кашља.

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Савјети

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Поједини лијекови користе се код сувог, надражајног кашља, док су други намијењени продуктивном, односно влажном кашљу. Они могу помоћи у разрјеђивању слузи и олакшати њено искашљавање. Прије употребе лијека важно је прочитати упутство и посавјетовати се с фармацеутом или љекаром, преноси Курир.

Када се треба јавити љекару?

Ако кашаљ траје дуже од три седмице, ако искашљавате крв или крвави секрет, имате пискање при дисању, стезање или бол у грудима, потребно је јавити се љекару.

Љекарску помоћ треба потражити и ако су напади кашља толико јаки да отежавају говор или дисање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

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