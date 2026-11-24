Аутор:АТВ редакција
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Према истраживањима Кингс колеџа у Лондону, устаљени оброци сваког дана имају важну улогу у чувању здравља. Дан почињемо са доручком иако постоје различите теорије о томе када треба доручковати.
Традиционална кинеска медицина препоручује рецепт стар вијековима, "треба пратити органски сат". Ако доручкујете сат или два по устајању из кревета, то је најбоље вријеме јер је тада стомак одморан и јак, па се храна лако вари.
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Дијететичари наводе да је најбоље вријеме за доручак када прођу један, два или три сата од буђења, иако свако од нас има свој тајминг, према ритму живота.
"Најбоље вријеме за доручак одређују здравствено стање и наше активности. Важно је да не прође више од три сата од буђења и да организам не осјети велику глад и малаксалост", истакла је Мариса Карп, дијететичар.
Наше тијело се током ноћи одмара и вари храну. Од одласка на спавање до буђења дуг је временски период, па се често дешава да постоји природни пад шећера у крви.
"Током ноћи, док спавамо, наше тијело вари вечеру, опоравља се и одмара. Пошто је од посљедњег оброка до јутра прошло много сати, то је довело до природног пада шећера у крви", истакла Хана Сантони.
Доручак након буђења враћа шећер у крви, осигуравајући тијелу довољно глукозе за нормално функционисање.
"Ако прескочите доручак или чекате предуго, вјероватно ћете се осјећати уморно и исцрпљено. Хормон стреса кортизол ће порасти, нарушавајући природни циркадијални ритам тијела и равнотежу хормона ", каже Сантони.
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Прескакање или одлагање доручка такође може отежати практиковање уравнотежене дијете током дана, јер је већа вјероватноћа да ћете осјетити потребу да једете више за ручак, тако да прескакање оброка повећава шансу за преједање и одабир мање здравих опција — напомиње Карп.
Доручак више од три сата од буђења је закаснјели доручак. И у зависности од тога када доручкујемо, долази и ручак. Према ријечима дијететичара, не препоручује се потпуно прескакање доручка.
Када је могуће, идеално је доручковати сваког дана у исто вријеме. То је зато што наша тијела раде према унутрашњем сату или циркадијанском ритму, објашњава Карп.
Овај час најбоље функционише када се навике, укључујући оброке, раде према утврђеном распореду. „Једући отприлике у исто вријеме сваки дан, наша тијела предвиђају шта долази и навикавају се да функционишу у том оквиру”, каже Карп.
Сантони подржава ову тврдњу истичући да су досљедне рутине и обрасци исхране дефинитивно корисни за метаболичко здравље.
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Наравно, тешко је планирати свој распоред сваког минута, некад ћемо каснити, а некад поранити, али било би добро да се трудимо да створимо рутинске и досљедне навике.
Осим тога, за доручак је најбоље да се усредредите на оброке богате протеинима и влакнима, јер они лако стварају осјећај ситости и дају нам енергију потребну за почетак дана, преносе Новости.
Према истраживањима Кингс колеџа у Лондону, устаљени оброци сваког дана имају важну улогу у чувању здравља. Дан почињемо са доручком иако постоје различите теорије о томе када треба доручковати. Традиционална кинеска медицина препоручује рецепт стар вековима, „треба пратити органски сат”. Ако доручкујете сат или два по устајању из кревета, то је најбоље вријеме јер је тада стомак одморан и јак, па се храна лако вари.
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