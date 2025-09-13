Љековита моћ бруснице: Природни антибиотик који нас штити од уринарних инфекција

13.09.2025
Одличан је лаксатив, помаже у варењу, стабилизује рад дигестивног тракта, а погодује и дијабетичарима јер регулира ниво шећера у крви.
Љековита својства бруснице:
Брусница је популарно здраво нискокалорично бобичасто воће, богато влакнима, витаминима и минералима, међу којима доминирају витамини Ц, А, Е, минерали калциј, калиј, магнезиј и жељезо. Богата је антиоксидансима, којима дугује снажна љековита својства. Управо због оваквог састава веома је моћна у лијечењу великог броја здравствених тегоба.
Брусница садржи и урзолинску киселину која има невјероватна противупална својства, па је често називају и природним антибиотиком.
Бубрежни каменац
Од давнина је познато да је брусница одличан избор за борбу против инфекција мокраћног система, бубрежног каменца и прехладе.
Бубрези су задужени за избацивање токсина, одржавање пХ вриједности крви, балансирање електролита и производњу одређених хормона. Као такви, врло су важни за правилно функционирање цијелог организма. О њиховом здрављу је посебно потребно водити рачуна. Како бисте спријечили настанак или помогли у избацивању већ формираног камена у бубрегу, чај од бруснице је од изузетне помоћи.
Регулира ниво шећера у крви
Свјежа брусница, као и чај се користи у превенцији и лијечењу свих врста бактерија уринарног тракта. Одличан је лаксатив, помаже у варењу, стабилизује рад дигестивног тракта, а погодује и дијабетичарима јер регулира ниво шећера у крви. Чува здравље јетре, а редовном примјеном подстиче се избацивање накупљених токсина. Лијечи инфекције коже, очију и генерално је добра у лијечењу бактерија и гљивица.
Чај од бруснице
Популарни чај од бруснице најчешће се прави од сухих плодова
У мањи лонац додајте 500 мл воде и 20 г сухог плода бруснице.
Пустите да се брусница куха док дио воде (цца. 1/3) не испари. На овај начин брусница ће лакше испустити своју арому и љековитост. Чај поклопите и пустите нека одстоји 10-ак минута.
Пред сами крај кухања, можете додати и једну малу кашику уситњених сухих листова бруснице, преноси Аваз.
