Logo
Large banner

Људи са овом крвном групом најдуже живе: Да ли сте међу њима?

Извор:

Агенције

12.09.2025

09:16

Коментари:

0
Људи са овом крвном групом најдуже живе: Да ли сте међу њима?
Фото: Artem Podrez/Pexels

Једна крвна група је најотпорнија на болести, па људи који је имају су прилично здрави. Ријеч је о крвној групи 0, која се због тога сматра најдуговјечнијом. Наиме, доказано је да особе са крвном групом 0 имају мањи ризик да оболе од кардиоваскуларних болести, као што су мождани и срчани удар.

Ријетко добијају срчани и мождани удар. Један од разлога који су до сада откривени, а због којих је крвна група 0 најздравија је тај што крв ове групе садржи мање молекула који могу да изазову згрушавање крви, као и срчане и мождане ударе изазване крвним угрушцима, пише Тајм.

Отпорност на најопасније болести значи већу шансу за дуг живот. „Чини се очигледним да је избјегавање болести дио стратегије дугог живота“, рекао је Стјуарт Ким, професор на Катедри за биологију и генетику Универзитета Стенфорд, представљајући резултате истраживања свог тима прије неколико година.

И гени утичу на брзину старења

У потрази за тајном дуговјечности, истраживали су гене 800 стогодишњака и 5.400 особа од око 90 година и открили да су варијације у четири гена веома важне за брзину старења: ЦДКН2Б, који игра важну улогу у доби ћелија, АБО, који се односи на врсту крвне групе, АПОЕ, која утиче на склоност организма да развије Алцхајмерову болест и СХ2Б3, који продужава живот људима и винским мушицама. Како су објаснили, установили су да се одређене варијације гена чешће јављају код људи који живе сто година, али када је крвна група у питању – била је нулта.

Љубав дејт

Љубав и секс

Ко је срећни знак? Неко ће ускоро да упозна партнера из снова

Подијели:

Таг:

krvna grupa

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

19

24

Нова ригорозна правила: Без овога нема уласка у земље ЕУ

19

21

УН убједљивом већином усвојиле декларацију о оснивању палестинске државе без Хамаса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner