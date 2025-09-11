Мислила је да јој десни крваре због јачег прања зуба, али то је био први знак опаке болести

Извор:
Студенткиња Амбер Канингем-Роган из Сент Ендрјуза у Шкотској годинама је одбацивала прве знакове болести мислећи да је ријеч само о посљедицама прејаког прања зуба.
Све је почело 2020. године када су десни почеле да јој крваре. У то вријеме 21-годишња Амбер претпоставила је да је узрок четкица за зубе или гингивитис најранији облик обољења десни. Ипак, у исто вријеме осјећала је и необичне симптоме попут утрнулости и трнаца у рукама и ногама.
Упркос бројним посјетама љекару опште праксе, крвним анализама и снимањима, није било разлога за узбуну. Тек када је, због сумње на низак ниво гвожђа, упућена у болницу, стигла је шокантна дијагноза: хронична мијелоидна леукемија (КМЛ) – риједак, спорорастући, али доживотни рак крви који се најчешће јавља код особа старијих од 60 година. Биопсија коштане сржи потврдила је дијагнозу, а број бијелих крвних зрнаца био је неуобичајено висок.
Амбер, тада студенткиња менаџмента у маркетингу на Универзитету Единбургх Напиер, одмах је започела лијечење. Терапија је подразумијевала свакодневно узимање оралних лијекова, али су нуспојаве – опадање косе, болови у костима, мигрене, осип, па чак и палпитације срца –биле исцрпљујуће.
Упркос свему, послије шест мјесеци љекари су јој рекли да је постигла дубоки молекуларни одговор, што значи да су од болести остали само трагови. Данас, са 26 година, Амбер се и даље лијечи, а симптоми попут умора и болова присутни су у њеном свакодневном животу.
"Нисам имала ништа што би указивало на рак. Годинама сам одлазила љекарима са симптомима који нису имали смисла. Један од најбизарнијих био је крварење десни" испричала је за The Sun.
Амбер је пронашла подршку кроз програме за младе обољеле од рака, као и кроз онлајн заједнице. Данас се нада да ће ускоро испунити услове за престанак терапије.
"За мене то није само питање лијекова, већ и покушај да вратим свој живот", истиче.
Иако је болест ријетка, стопа преживљавања је висока, око три четвртине пацијената живи дуже од пет година након дијагнозе. Проблем је, међутим, што су симптоми често нејасни: дуготрајни умор, крварење десни, упоран кашаљ, учестале прехладе или ноћно знојење лако се могу приписати другим стањима, пише Жена Блиц.
Колин Дајер, главни извршни директор организације "Leukemia Care", нагласио је важност подизања свијести: “Амберина прича је подсјетник да леукемија може погодити било кога, у било ком узрасту, а знакови су често суптилни и лако се превиди. Зато је наша кампања "СпотЛеукемиа" кључна – рана дијагноза спашава животе”, преноси Вечерњи лист.
