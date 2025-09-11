Logo
На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Извор:

Она

11.09.2025

22:36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији
Фото: Pixabay

Како дани постају краћи, а свјетла нестаје раније, многе породице које брину о вољенима са деменцијом примјећују да се њихово стање мења у вечерњим сатима. Ово стање је познато и као "залазак сунца" и може учинити да особа дјелује узнемиреније, збуњеније и анксиозније него током дана.

Са доласком јесени и зиме, мањак природног светла и промене температуре додатно утичу на људе чији живот је заувијек промијенила деменција. Стручњаци истичу да баш тада долази до појачане анксиозности, дезоријентације и поремећаја сна. Особа може имати осећај да је на погрешном мјесту, да треба негде да иде, иако је код куће.

Како деменција изгледа у пракси

Збуњеност: Могу рећи да "морају кући" иако су већ тамо, или да "иду по дјецу из школе" - иако су та деца већ одрасла.

Анксиозност: Ојсећај конфузије често води у велику узнемиреност, нервозу и тјескобу.

Немир: Људи се врпоље, ходају по кући без циља, покушавају да се обују и изађу напоље, вичу или се свађају. Иза свега тога често стоји осјећај потребе - да пронађу некога, нешто поједу или једноставно потраже сигурност.

Мање познати знаци

Алцхајмерово друштво и стручњаци из Бупа УК упозоравају да сезонске промјене могу додатно појачати симптоме. Недостатак свјетла, поремећаји рутине, па чак и сезонска депресија, све то може учинити да вечери постану најтежи дио дана.

Деменција, поред ових, са собом носи и ове симптоме: губитак памћења, тешкоће са концентрацијом, проблеми у обављању свакодневних задатака (попут куповине или кусура), губљење нити разговора, промене расположења и дезоријентација у времену и простору.

Када потражити помоћ

Ако неко вама близак показује овакве знакове, важно је да то не припишете "умору" или "годинама". Љекар опште праксе може дати прву процену и упутити даље - што раније, то боље за квалитет живота обољелог и породице.

(Она.рс)

