Аутор:АТВ редакција
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Када температура нагло падне, крвни судови се сужавају, а крвни притисак расте, што повећава ризик од срчаног и можданог удара.
Најугроженији су они који већ имају срчана обољења, а кардиолози савјетују да се знакови упозорења препознају на вријеме.
Америчко удружење за срце објашњава да се тијело на хладноћи брани од губитка топлоте тако што сужава крвне судове како би више крви остало око виталних органа. То доводи до пораста крвног притиска, а висок притисак може изазвати срчани или мождани удар, посебно код особа које су већ под повећаним ризиком. Екстремна хладноћа може и да згусне крв, због чега се угрушци лакше стварају.
Студије су повезале ниске температуре с већим ризиком од можданог удара, бола у грудима, поремећаја срчаног ритма, као и од смрти усљед срчане слабости и срчаног застоја. Преглед више истраживања, објављен 2023. године у часопису „Фронтиерс ин кардиоваскулар медисин“, показао је да су хладни таласи повећали смртност од кардиоваскуларних болести за 32 одсто.
Ни нагло захлађење од неколико степени није безазлено. Британски истраживачи су, анализирајући податке о пријемима пацијената у 15 болница током 4 године, утврдили да пад просјечне дневне температуре од само 1 степена повећава број срчаних удара у наредним недјељама.
Опасан може бити и физички напор на хладноћи. Америчко удружење за срце упозорава да срце које није навикло на тежак физички рад, уз крвне судове сужене због хладноће и дјелимично зачепљене наслагама, може остати без довољно крви богате кисеоником. Зато се савјетује да се током зиме, на примјер приликом чишћења снијега, праве паузе и избјегава претјерано напрезање.
Ако примијетите било који од ових знакова код себе или некога у својој близини, одмах позовите Хитну помоћ, чак и ако симптоми престану. Љекари упозоравају да у таквим ситуацијама не треба самостално возити до болнице, јер срчани удар може изазвати опасан поремећај срчаног ритма.
Америчко удружење за срце савјетује да се током зиме топло облачите, али и да избјегавате прегријавање. Такође, препоручује се ограничавање конзумирања алкохола, јер он ствара осјећај топлоте због којег се лако потцијени напор којем је тијело изложено на хладноћи.
Особе с повишеним крвним притиском требало би да се посавјетују с љекаром или фармацеутом прије узимања лијекова против прехладе.
(б92)
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