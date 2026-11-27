Аутор:АТВ редакција
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Иако многи на помен најјачег бола прво помисле на порођај, камен у бубрегу или акутну упалу панкреаса, једно истраживање показало је изненађујуће резултате.
Наиме, кластер главобоља (или хистаминска главобоља), позната по изузетно снажним нападима бола, добила је вишу просјечну оцјену од свих наведених стања. Чак је готово три четвртине испитаника њен интензитет оцијенило највишом могућом оцјеном.
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Истраживање су спровели амерички неуролог Марк Буриш и његови сарадници, а резултати су објављени крајем 2020. године у научном часопису Хеадацхе. У међународној анкети учествовале су 1.604 особе, које болују од кластер главобоље.
Учесници су оцјењивали интензитет бола током напада на скали од нула до десет, при чему је број десет представљао најјачи могући бол. Они који су током живота искусили и друга болна стања оцијенили су и њих, што је истраживачима омогућило поређење различитих искустава.
Резултати су показали да је чак 1.157 испитаника, односно 72,1 одсто, бол током напада кластер главобоље оцијенило максималном оцјеном десет. Просјечна оцјена износила је чак 9,7, чиме се кластер главобоља нашла испред порођајних болова, акутне упале панкреаса и камена у бубрегу.
Кластер главобоља – просјечна оцјена бола 9,7: Кластер главобољу карактерише изузетно снажан бол који се јавља на једној страни главе, најчешће у предјелу око једног ока. Напади обично трају до три сата, а могу се понављати неколико пута током истог дана. Специфичност овог стања је и то што се главобоље јављају у одређеним периодима, такозваним кластерима, који могу трајати недјељама.
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Неуролог Марк Буриш објаснио је да се кластер главобоља често погрешно дијагностикује као упала синуса. Разлог томе су симптоми који могу пратити снажан бол, попут цурења носа и сузења ока. Према његовим ријечима, у лијечењу се примјењују кисеоник, одређени лијекови који се користе за регулацију крвног притиска и лијечење епилепсије, а новије медицинске методе укључују и електричну стимулацију нерава у предјелу главе и врата.
Порођајни болови – просјечна оцјена бола 7,2: Порођајни болови заузели су друго мјесто на ранг листи, са просјечном оцјеном 7,2. Њихов интензитет оцјењивале су жене које су имале искуство порођаја, али истовремено болују и од кластер главобоље. У истраживању је учествовало укупно 308 таквих испитаница. Поређење њихових искустава показало је да су нападе кластер главобоље у просјеку оцијениле болнијим од порођаја.
Акутна упала панкреаса – просјечна оцјена бола 7,0: На трећем мјесту нашао се акутни панкреатитис, односно изненадна упала панкреаса. Учесници истраживања који су искусили ово стање оцијенили су интензитет бола просјечном оцјеном 7,0. Тиме се акутна упала панкреаса сврстала међу најболнија стања обухваћена истраживањем, одмах иза кластер главобоље и порођајних болова.
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Камен у бубрегу– просјечна оцјена бола 6,9: Камен у бубрегу такође се нашао високо на ранг листи најболнијих искустава. Посебно су болне бубрежне колике, које настају током проласка камена кроз мокраћне путеве. Испитаници који су доживјели такав бол додијелили су му просјечну оцјену 6,9, тек нешто нижу од оне коју је добила акутна упала панкреаса.
Камен у жучној кеси – просјечна оцјена бола 6,3: Пето мјесто заузео је камен у жучној кеси, са просјечном оцјеном бола 6,3. Иза њега нашле су се простријелне ране, које су добиле просјечну оцјену 6,0, као и дискус хернија. Иако су сва наведена стања повезана са снажним болом, у овом истраживању добила су ниже оцјене од кластер главобоље.
Ипак, аутори истраживања наглашавају да добијене резултате треба посматрати у контексту начина на који су подаци прикупљени. Наиме, учесници нису оцјењивали бол у тренутку када су га осјећали, већ накнадно, ослањајући се на сопствена сјећања. Због тога њихове процјене не морају у потпуности одговарати стварном интензитету бола током појединачног напада или здравственог стања.
Важно је и то што су све друге врсте бола оцјењивале искључиво особе које болују од кластер главобоље, а не општа популација. То значи да резултати представљају поређење субјективних искустава одређене групе испитаника, а не универзалну ранг листу бола која једнако важи за све људе.
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Упркос тим ограничењима, истраживање је показало колико интензивни могу бити напади кластер главобоље. Са просјечном оцјеном 9,7 од могућих десет, ово стање издвојило се као најболније искуство међу здравственим стањима која су учесници истраживања међусобно упоређивали.
(Вечерњи лист)
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