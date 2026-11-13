Намирнице које чувају ваш вид: Једите их чешће

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Исхрана која је добра за срце добра је и за очи, наводе из Америчке академије за офталмологију (ААО), која је издвојила намирнице богате витаминима и минералима важним за мрежњачу и макулу.
Очи добијају кисик и храњиве материје кроз ситне артерије, као што срце зависи од много већих, па оно што чува крвне судове помаже и виду. Зато Академија препоручује исхрану с мало масти, а богату воћем, поврћем и интегралним житарицама.
Занимљивости
Два коња ушла у градски аутобус
Мрежњачи је витамин А потребан да свјетлост претвори у слику коју видимо. Без њега очи не могу остати довољно влажне, па расте ризик од сухог ока.
Мрква је најпознатији извор, али батат га има још више. Офталмологиња Ребека Ј. Тејлор наводи да један батат садржи више од двоструке препоручене дневне количине. Добри извори су и диња и кајсије.
Витамин Ц као антиоксиданс помаже заштити ћелије од оштећења која изазивају слободни радикали из пржене хране, духанског дима и сунчевих зрака.
Има га у наранџама, мандаринама, грејпфруту и лимуну, али и у бресквама, црвеној паприци, парадајзу и јагодама. Витамин Е, који такођер чува ћелије, налази се у авокаду, бадемима и сјеменкама сунцокрета.
Бања Лука
Напуштени аутомобили могли би нестати са бањалучких улица
Лутеин и зеаксантин су антиоксиданси из пигмената лиснатог зеленог и другог јарко обојеног поврћа. Кључни су за заштиту макуле, дијела ока заслужног за централни вид. Највише их има у кељу и шпинату, а корисне количине садрже и зелена салата, брокула, грашак и јаја, преноси Српскаинфо.
Према америчком Националном институту за очи (НЕИ), лутеин и зеаксантин се након уноса накупљају у мрежњачи.
У студији АРЕДС2 испитаници који су храном уносили мало ових твари, а узимали додатке с лутеином и зеаксантином, имали су око 25 посто мањи ризик од узнапредовале старосне дегенерације макуле.
Цинк помаже здравље мрежњаче и може штитити очи од штетног дјеловања свјетлости. Међутим, смањује количину бакра у тијелу, а бакар је потребан за стварање црвених крвних зрнаца.
Друштво
Киша прелази у снијег: У овим дијеловима БиХ ће се забијелити
Све врсте граха садрже и цинк и бакар. Цинка има и у каменицама, немасном црвеном месу, перади и обогаћеним житарицама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
7 ч0
Здравље
9 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму