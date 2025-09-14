Напитак стар вијековима на који смо потпуно заборавили је прави еликсир здравља

14.09.2025
Противупална својства чаја могу заштитити мозак од оксидативног стреса, што потенцијално смањује ризик од неуродегенеративних болести попут Алцхајмерове и Паркинсонове болести.
Маслина је вијековима цијењена због својих плодова и драгоцјеног уља, но често се заборавља да су и њени листови права ризница здравља.
Чај од маслиновог лишћа традиционални је медитерански напитак који се користио још у древном Египту за лијечење разних болести.
Данас, захваљујући научним истраживањима, поново откривамо његову снагу, преносе Агенције.
Богат је моћним антиоксидансима, попут олеуропеина, који му дају јединствена љековита својства.
Чај од маслиновог лишћа генерално се сматра сигурним за свакодневну конзумацију.
Препоручује се пити једну до три шољице на дан. Будући да не садржи кофеин, можете га пити у било које доба дана без страха од несанице. Као и код сваке биљне мјешавине, препоручује се започети с мањом количином како бисте видјели како ваше тело реагује. За дуготрајну употребу или у терапијске сврхе, најбоље је посаветовати се с љекаром или фитотерапеутом.
