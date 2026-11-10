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Навика многих људи: Ево да ли је здраво спавати у чарапама

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АТВ редакција
10.11.2026 09:14

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Удобна стопала у вуненим чарапама вире испод меког, бијелог ланеног покривача на кревету.
Фото: kaboompics.com/Pexels

Хладније вријеме нам полако долази. Неки сматрају да је овај потез лош за циркулацију, док су нова истраживања показала другачије. Питамо се, да ли је здраво спавати у чарапама?

Стручњак за спавање Мар де Карло сматра да постоји више предности спавања у чарапама током зиме. Оне људима могу помоћи да брже утону у сан и спавају дуже усљед вазодилатацјие, односно процеса ширења крвних судова. Поједина истраживања дошла су до резултата да ношење чарапа док спавамо повећава проток крви и циркулацију у дијелу доњих екстремитета.

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Његова студија је показала да они који су носили чарапе током ноћи, утонули су у сан око 7.5 минута брже, спавали су 32 минута дуже и будили се 7.5 мање током ноћи од оних који су спавали боси.

Ниже тјелесне температуре повезане су са поспаношћу, а докази упућују на то да коришћење чарапа или других метода гријања стопала може да снизи тјелесну температуру и помогне нам да брже заспимо.

(ГласСрпске)

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Тагови :

Спавање

чарапе

здравље

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