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Нова мармелада за зглобове и имунитет: Научници развили производ богат цинком

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 12:08

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Ноге масажа депилација
Фото: Pexels

Научници са Сјевернокавкаског федералног универзитета (НКФУ) развили су мармеладу намијењену подршци здрављу зглобова, јачању имунитета и побољшању функције гастроинтестиналног тракта, саопштила је прес служба универзитета.

Из НКФУ су за РИА Новости навели да нови производ садржи комбинацију микронутријената, пробиотика и састојака који се повезују са очувањем хрскавичног ткива и намењен је посебно особама које имају повећано физичко оптерећење, попут спортиста и људи који обављају тежак физички рад.

Аутор истраживања Јевгениј Цикин, истраживач Факултета за прехрамбено инжењерство и биотехнологију "А.Г. Храмцов" на НКФУ, навео је да особе изложене интензивној физичкој активности често имају повећане потребе за одређеним микронутријентима и могу да имају поремећаје у равнотежи цријевне микробиоте.

Мармелада садржи цинк, гвожђе, бакар и селен, за која универзитет наводи да имају већу биорасположивост. Ти елементи учествују у различитим процесима у организму, укључујући функцију имуног система, транспорт кисеоника и антиоксидативну заштиту.

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Према подацима НКФУ-а, производ је нискокалоричан и садржи око 70 килокалорија на 100 грама и не садржи сахарозу и глукозу. Слатки укус постиже се додатком заслађивача сукралозе, који, према наводима произвођача, не утиче на активност осталих компоненти.

За подршку зглобовима, мармелади је додат комплекс глукозамина, хондроитина и метилсулфонилметана (МСМ), састојака који се користе у суплементима за зглобове и који, према произвођачу, могу да допринесу очувању структуре хрскавице, побољшању амортизације зглобова и опоравку након физичког напора.

Производ такође садржи пробиотике који, како наводе истраживачи, подстичу активност корисних бактерија у цревима и подржавају здравље гастроинтестиналног система. Аутори пројекта истичу да би ова функционална храна могла да буде намијењена не само професионалним спортистима и особама које обављају физички захтевне послове, већ и рекреативним тркачима и учесницима дугопругашких трка.

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Поред мармеладе, стручњаци НКФУ развили су и друге функционалне прехрамбене производе, међу којима су маршмелоу на бази пиреа од јабуке богатог пектином, безглутенска пецива, напици са пектином, пробиотски јогурти са антиоксидативним својствима и воћне пастиле са додатком бодљикавих крушака, преноси Нин.

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Тагови :

здравље

Зглобови

истраживање

кости

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