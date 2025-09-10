Нова студија: Ова намирница чува памћење

10.09.2025
Нова студија Медицинског центра Универзитета Колумбија открива да свакодневна конзумација напитка са какао флаванолима може да преокрене губитак памћења повезан са старењем код здравих старијих особа.
Истраживање се фокусирало на дентатни гирус, кључни подрегион хипокампуса одговоран за функцију памћења, која обично опада са годинама.
У рандомизованом клиничком испитивању, учесници старости од 50 до 69 година, који су конзумирали какао напитак са високим садржајем флаванола током три мјесеца, показали су побољшану активност у овом региону мозга и значајно побољшање памћења. Неки су чак показали способност памћења сличну као деценијама млађи људи.
Специјално формулисан какао напитак сачувао је природне флаваноле који се често губе током редовне обраде чоколаде, што га је учинило јединствено ефикасним.
Иако се флаваноли налазе и у чају, воћу и поврћу, не пружају сви извори исте користи за мозак. Истраживачи наглашавају да типични чоколадни производи не би требало да замијене овај третман због ниског садржаја флаванола и високог садржаја шећера.
Ово откриће нуди наду да би исхрана могла да побољша здравље мозга и помогне у борби против деменција код старије популације.
