Logo
Large banner

Нова студија: Ова намирница чува памћење

10.09.2025

12:26

Коментари:

0
Нова студија: Ова намирница чува памћење
Фото: Samer Daboul/Pexels

Нова студија Медицинског центра Универзитета Колумбија открива да свакодневна конзумација напитка са какао флаванолима може да преокрене губитак памћења повезан са старењем код здравих старијих особа.

Истраживање се фокусирало на дентатни гирус, кључни подрегион хипокампуса одговоран за функцију памћења, која обично опада са годинама.

У рандомизованом клиничком испитивању, учесници старости од 50 до 69 година, који су конзумирали какао напитак са високим садржајем флаванола током три мјесеца, показали су побољшану активност у овом региону мозга и значајно побољшање памћења. Неки су чак показали способност памћења сличну као деценијама млађи људи.

Специјално формулисан какао напитак сачувао је природне флаваноле који се често губе током редовне обраде чоколаде, што га је учинило јединствено ефикасним.

Horoskop

Занимљивости

Јесен доноси најбоље промјене за ова три знака

Иако се флаваноли налазе и у чају, воћу и поврћу, не пружају сви извори исте користи за мозак. Истраживачи наглашавају да типични чоколадни производи не би требало да замијене овај третман због ниског садржаја флаванола и високог садржаја шећера.

Ово откриће нуди наду да би исхрана могла да побољша здравље мозга и помогне у борби против деменција код старије популације.

Подијели:

Тагови:

kakao

zdravlje

Намирнице

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

07

45

Српска богатија за 26 беба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner