Ново откриће о срчаном удару руши досадашње теорије о главном кривцу

Извор:

АТВ

13.09.2025

18:35

Srce, srčane bolesti
Фото: Pixabay

Срчани удар већ деценијама слови за једног од највећих свјетских убица.

Према подацима Свјетске здравствене организације, кардиоваскуларне болести узрокују више од 17 милиона смрти годишње, а управо инфаркт миокарда чини велики дио тог поражавајућег броја.

Anđelina Džoli

Сцена

Експлицитне сцене Анђелине Џоли и данас распамећују фанове

Традиционално се као главни кривци наводе повишени холестерол, нездрава прехрана, премало тјелесне активности, пушење и стрес. Но, ново истраживање могло би у потпуности промијенити начин на који разумијемо ову смртоносну болест.

Бактерије кривац?

Научници из Финске и Велике Британије дошли су до револуционарних доказа који би могли промијенити начин на који гледамо на срчане болести. Ново истраживање открива да срчани удари можда нису посљедица високог холестерола или лошег начина живота, већ скривених бактерија које деценијама мирују у крвним жилама.

Професор Пека Кархунен са Универзитета Тампере у Финској, главни аутор студије, открио је да се бактерије могу завући унутар артеријских плакова и остати неактивне деценијама.

Ерика Кирк

Свијет

Посљедње збогом: Срцепарајући снимак супруге Чарлија Кирка над његовим тијелом

Тек када их потакне вирусна инфекција или неки други вањски фактор, оне се “буде”, преноси "Фимејл Фрст".

Докази који руше конвенционалну теорију

Тада изазивају снажну упалу, узрокују пуцање плака и доводе до блокада у крвним жилама – што резултира срчаним ударом.

“Укљученост бактерија у коронарну болест артерија дуго се сумњала, али недостајали су изравни и увјерљиви докази. Наша студија показала је присуство генетског материјала – ДНК – из неколико оралних бактерија унутар атеросклеротских плакова”, нагласио је Кархунен.

илу-јутјуб-29082025

Наука и технологија

Јутјуб додао синхронизацију за све видео снимке

Ови налази стављају под знак питања уобичајено увјерење да су повишени холестерол и лоше животне навике главни кривци за срчане болести.

Ако се ова открића потврде даљњим истраживањима, могла би отворити врата потпуно новим терапијама, па чак и развоју вакцине за превенцију срчаних болести. То би био историјски заокрет у кардиологији и борби против једног од највећих свјетских убица.

