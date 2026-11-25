Аутор:АТВ редакција
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Доручак, често познат као најважнији оброк у дану, одређује како ћемо се осјећати током дана.
Међутим, иако постоји много здравих опција које можете изабрати, одређени избори за доручак могу негативно утицати на здравље наших црева, што доводи до надимања и проблема са варењем.
Дијететичар Џеси Федер и нутрициониста Лиза Ричардс издвојили су три таква доручка.
Сланина је популарна опција за доручак. Нажалост, тај сјајан укус може имати цену ако га редовно једемо. „Сланина је богата запаљенским засићеним мастима и натријумом. Засићене масти могу изазвати упале у цијелом тијелу и цријевима, што доводи до надимања и проблема са варењем“, каже Федер.
Доручак, често познат као најважнији оброк у дану, одређује како ћемо се осјећати током дана. Међутим, иако постоји много здравих опција које можете изабрати, одређени избори за доручак могу негативно утицати на здравље наших цријева, што доводи до надимања и проблема са варењем, преноси Најжена.
Слично сланини, Федер истиче да су кобасице пуне запаљенских засићених масти и натријума. „Ове компоненте могу изазвати упалу у тијелу и цревима и погоршати надимање и проблеме са варењем“, додаје она.
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За здравију алтернативу, она предлаже: „Одлучите се за ћурећу кобасицу са смањеним садржајем натријума. Овом једноставном замјеном можете смањити засићене масти и натријум, подржавајући здравија цријева и смањујући надимање.“
Према Ричардс, зашећерене житарице могу утицати на наше варење из неколико разлога. „Прво, често су високо обрађене и имају мало влакана, што може довести до затвора и других проблема са варењем“, упозорава нутриционисткиња.
Затим, ту је и проблем изузетно високог садржаја шећера, који може пореметити равнотежу бактерија у цријевима, довести до упале и других проблема са варењем, уз друге здравствене проблеме, сматра стручњак. „Поред тога, конзумирање високог нивоа шећера повезано је са повећаним ризиком од гојазности, што је такође повезано са лошим здрављем црева“, закључује Ричардс.
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