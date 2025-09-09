ОПРЕЗ: На тржишту 13 лијекова који могу изазвати импотенцију

Извор:
Чак 13 фармацеутских компанија упутило је писмо здравственим радницима у којима их упозоравају на потенцијалну штетност лијекова који садрже дутастерид и финастерид.
То су фирме Зентива, Виатрис, Крка-фарма, Генерикон Фарма, Алфа-Медикал, Белупо, ФармаС, Галеника, ГлаxоСмитКЛајн, Алкалоид, Плива, МИП Фарма и Органон Фарма.
Саопштила је то у уторак Агенција за лијекове Републике Хрватске.
Лијекови који садрже финастерид у облику таблета од 1 милиграм или спреја служе у лијечењу раних стадијума андрогене алопеције (губитак косе повезан с мушким полним хормонима).
У Хрватској нису одобрени такви лијекови. Али, лијекови који садрже финастерид у облику таблета од 5 милиграма и дутастерид у облику капсула од 0.5 милиграма примјењују се у лијечењу бенигне хиперплазије простате и одобрени су у овој земљи.
У Хрватској је одобрено укупно 13 лијекова који садрже те материје. Лијекови који садрже финастерид, с индикацијом у лијечењу простате су: Финастерид Генерикон, Финастерид ПФармаС, Финкар, Финпрос, Мострафин и Просцар (5 мг таблете). Одобрени су и лијекови који садрже дутастерид: Аводарт, Дупро, Дастер, Дутастерид Генерикон, Дутастерид Стада, Дутрyс и Лестедон (0,5 мг капсуле). Сви лијекови издају се на љекарски рецепт.
Информације о лијековима Пропециа (лијек који садржи финастерид у дози од 1 мг) и Проскар (први лијек с финастеридом одобрен унутар ЕУ у лијечењу БХП-а) недавно су ажуриране уврштавањем суицидалних мисли као нуспојаве с непознатом учесталошћу.
Суицидалне мисли су нуспојава оралних лијекова који садрже финастерид, а најчешће су забиљежене у болесника љекарских због андрогене алопеције (ћелавости).
Болесницима који се лијече оралним финастеридом због ћелавости треба савјетовати да прекину лијечење и потраже љекарски савјет ако осјете депресивно расположење, депресију или помишљају на самоубиство.
Сексуална дисфункција која може придонијети промјенама расположења, укључујући суицидалне мисли, пријављена је у неких болесника лијечених против ћелавости.
Болеснике треба савјетовати да се обрате љекару у случају да доживе сексуалну дисфункцију те размотрити прекид лијечења.
