ОПРЕЗ: На тржишту 13 лијекова који могу изазвати импотенцију

АТВ

09.09.2025

15:46

Таблете лијекови
Фото: Pexels

Чак 13 фармацеутских компанија упутило је писмо здравственим радницима у којима их упозоравају на потенцијалну штетност лијекова који садрже дутастерид и финастерид.

То су фирме Зентива, Виатрис, Крка-фарма, Генерикон Фарма, Алфа-Медикал, Белупо, ФармаС, Галеника, ГлаxоСмитКЛајн, Алкалоид, Плива, МИП Фарма и Органон Фарма.

Милорад Додик-Јуриј Ушаков

Република Српска

Додик: Српска не чека готова рјешења, сама пише своју будућност

Саопштила је то у уторак Агенција за лијекове Републике Хрватске.

Губитак косе

Лијекови који садрже финастерид у облику таблета од 1 милиграм или спреја служе у лијечењу раних стадијума андрогене алопеције (губитак косе повезан с мушким полним хормонима).

У Хрватској нису одобрени такви лијекови. Али, лијекови који садрже финастерид у облику таблета од 5 милиграма и дутастерид у облику капсула од 0.5 милиграма примјењују се у лијечењу бенигне хиперплазије простате и одобрени су у овој земљи.

илу-фабрика-производња-05092025

Економија

Упитна судбина 200 радника: Затвара се фабрика стара 65 година

У Хрватској је одобрено укупно 13 лијекова који садрже те материје. Лијекови који садрже финастерид, с индикацијом у лијечењу простате су: Финастерид Генерикон, Финастерид ПФармаС, Финкар, Финпрос, Мострафин и Просцар (5 мг таблете). Одобрени су и лијекови који садрже дутастерид: Аводарт, Дупро, Дастер, Дутастерид Генерикон, Дутастерид Стада, Дутрyс и Лестедон (0,5 мг капсуле). Сви лијекови издају се на љекарски рецепт.

Информације о лијековима Пропециа (лијек који садржи финастерид у дози од 1 мг) и Проскар (први лијек с финастеридом одобрен унутар ЕУ у лијечењу БХП-а) недавно су ажуриране уврштавањем суицидалних мисли као нуспојаве с непознатом учесталошћу.

Сексуална дисфункција

Суицидалне мисли су нуспојава оралних лијекова који садрже финастерид, а најчешће су забиљежене у болесника љекарских због андрогене алопеције (ћелавости).

струја-сат

Економија

Струја је поскупјела - ево како ипак можете да уштедите

Болесницима који се лијече оралним финастеридом због ћелавости треба савјетовати да прекину лијечење и потраже љекарски савјет ако осјете депресивно расположење, депресију или помишљају на самоубиство.

Сексуална дисфункција која може придонијети промјенама расположења, укључујући суицидалне мисли, пријављена је у неких болесника лијечених против ћелавости.

Болеснике треба савјетовати да се обрате љекару у случају да доживе сексуалну дисфункцију те размотрити прекид лијечења.

lijekovi

lijek

Хрватска

Farmaceutska industrija

Коментари (0)
