Ове двије намирнице садрже више витамина Д од млијека

09.09.2025
08:02
Млијеко се често сматра главним извором витамина Д, али постоје намирнице које га у природном облику имају знатно више.
Витамин Д је кључан за здравље костију, јак имунитет и равнотежу хормона, па вриједи обратити пажњу на храну која га обезбјеђује у већим количинама.
Према нутриционистима, одређене врсте рибе далеко надмашују млијеко по садржају витамина Д. Најистакнутији примјери су сардине и лосос, који су међу најбогатијим природним изворима овог нутријента.
Сардине у једној порцији садрже више витамина Д него већина млијечних производа.
Осим тога, обилују омега-3 масним киселинама и протеинима, што их чини вишеструко корисним за здравље.
Редовном конзумацијом сардина јача се имунитет, чувају се кости и побољшава рад мозга.
Њихова предност је и у практичности - могу се јести свјеже, али и из конзерве, без додатне припреме, па се лако уклапају у свакодневну исхрану, пише Индекс.
Лосос се често наводи као један од најбогатијих извора витамина Д.
На примјер, 100 грама лососа може садржати између 556 и 924 ИУ витамина Д, док шоља обогаћеног млијека има свега око 120 ИУ. Јасно је да лосос вишеструко надмашује млијеко по количини овог витамин, преноси Нова.
Поред тога, лосос је одличан извор омега-3 масних киселина које штите срце и подржавају здравље мозга.
Лако се припрема на разне начине - печен, на жару или у салатама - па је и хранљив и укусан избор.
Сардине и лосос су два изузетна природна извора витамина Д која не само да надмашују млијеко, већ доносе и низ додатних бенефита за здравље.
