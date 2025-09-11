Logo
Ове намирнице никад не једите заједно

11.09.2025

14:01

Ове намирнице никад не једите заједно
Иако многе намирнице могу бити идеалан пар (млијеко и кекс, шаргарепа и хумус или јаја са сланином), постоје комбинације које је боље избјегавати.

Разлог није у томе што су саме по себи "лоше", већ зато што у споју могу створити нежељене ефекте - од слабије апсорпције хранљивих материја до пробавних сметњи и повећаног ризика од здравствених проблема.

Млијеко и цитрусно воће

Млијеко заједно са наранџом или лимуном д‌јелује као безазлена комбинација, али киселине из цитруса изазивају згрушавање млијечних протеина. То згрушавање може успорити варење и довести до надимања, болова у стомаку или гасова. Ове намирнице заједно често погоршавају пробавне тегобе, посебно код људи са интолеранцијом на лактозу.

Тамна чоколада и млијеко

Тамна чоколада са високим садржајем какаа богата је флавоноидима, који позитивно делују на срце и крвни притисак. Али када се једе заједно са млијеком, протеини из млијека блокирају апсорпцију ових корисних једињења. То практично значи да чаша млијека уз коцкицу чоколаде не само да умањује њене здравствене предности, већ их у потпуности може поништити.

Кафа и банана

Комбинација кофеина и брзих угљених хидрата из банане д‌јелује као савршен јутарњи оброк - енергија ће нам нагло порасти, разбудићемо се и бити спремни за дан пред нама. Међутим, овај ефекат кратко траје. Када шећер у крви брзо опадне, јављају се умор и исцрпљеност, често јачи него прије оброка. Зато је боље започети дан протеинима и водом, а кафу попити касније, уз храну која спорије ослобађа енергију.

Инстант нудле и соја сос

Иако делује као ситан додатак, чак и кашичица соја соса у инстант резанцима може удвостручити количину натријума у оброку. С обзиром на то да саме инстант нудле већ имају висок садржај соли, ова комбинација брзо премашује препоручене дневне дозе. Посљедице су повећан ризик од повишеног притиска, срчаних проблема и задржавања течности, па и дехидрација.

Путер од кикирикија и пиринчани кекс

На први поглед ово изгледа као здрава и лагана ужина, али ова комбинација не обезбеђује дуготрајну ситост. Пошто пиринчани колачи не садрже довољно влакана ни сложених угљених хидрата, шећер и масти из путера од кикирикија брзо се сагоревају. Резултат је краткотрајан осећај енергије, послије којег долази нагли пад енергије и жеља за новом храном.

Алкохол и кофеин

Ово је једна од најризичнијих комбинација - алкохол д‌јелује као депресант, а кофеин као стимуланс. Заједно стварају осјећај трезвености који заправо вара, па човјек често не осети колико је заиста попио. То доводи до лакшег претјераног конзумирања алкохола, а посљедице могу бити озбиљне.

(Б92)

Намирнице

