Ово је пет ствари које никако није добро радити пред спавање

08.09.2025
Вечерње навике имају снажан утицај на квалитет сна и цјелокупно здравље.
И ако се чине безазленима, одређени обрасци понашања прије спавања могу дугорочно нарушити и физичко и ментално здравље. Стручњаци и доктори упозоравају да мале промјене у вечерњој рутини могу направити велику разлику.
Дакле, према разним стручњацима, ово су неке од најштетнијих вечерњих навика.
Плаво свјетло омета лучење мелатонина, хормона који регулише сан. Савјетници за здравље наглашавају да особе које користе телефон или рачунар непосредно прије спавања често теже заспу и имају лошији квалитет сна.
Према мишљењу нутрициониста, касно конзумирање тешких и масних оброка оптерећује пробавни сустав, што може довести до жгаравице и немирног сна. Многи од њих савјетују да се вечера поједе барем два до три сата прије одласка у кревет.
Иако алкохол може створити утисак опуштености, стручњаци истичу да он заправо нарушава структуру сна. Особе које пију у вечерњим сатима често се буде током ноћи и ујутро се осјећају уморно.
Вечерња рутина важна је за смиривање ума и тијела. Ако одмах из ужурбаног дана одемо у кревет без опуштања – било читањем, медитацијом или топлом купком – већа је вјероватноћа да ће сан бити испрекидан и неквалитетан.
Предуго гледање телевизије непосредно прије спавања
Многи сматрају гледање телевизије навече безазленим, но доктори упозоравају да предуго сједење пред екраном може одгодити природни осјећај поспаности. Осим тога, садржаји који изазивају стрес или напетост додатно отежавају успављивање.
Увођење здравијих вечерњих навика може значајно побољшати квалитету сна и опште здравље, а мале промјене често чине највећу разлику, преноси Н1.
