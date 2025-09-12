Ово месо требамо избјегавати - тврди доктор

12.09.2025
Многима је тешко да замисле оброк који уопште не укључује месо, али би ипак требало рјеђе да конзумирамо неко месо и његове прерађевине јер, ако их једемо сваки дан, то може имати лоше посљедице по наше здравље.
Познато је да је месо богато протеинима који су неопходни за наш организам, па је на примјер пилетина популаран избор чак и када покушавамо да смршамо, а многи љекари препоручују да смањимо унос црвеног меса, као и прерађевина од меса.
На ово питање одговорио је гастроентеролог Војислав Перишић током ранијег гостовања у програму Прве телевизије.
"Сваки дан за ручак треба јести парче меса, можете јести и соју, али ја не волим соју. Најквалитетније месо, да вам кажем, када уђете у америчку месару, најчешће се једе говедина. А не телетина или јунетина. Зашто? Веома је црвено, што говори о садржају гвожђа, а гдје има гвожђа има и цинка", рекао је он.
"Када узмете парче говедине, често имате бјеличасту маст, здраво је, има витамин Д. Говедина је далеко боља од свињетине. Узмите само бут од свиње, а када се осуши, поједите само црвени дио", додао је доктор.
Иако је месо често неопходан извор протеина за наше тијело, неке врсте меса треба избјегавати због садржаја масти.
Они могу изазвати накупљање лошег (ЛДЛ) холестерола који може довести до зачепљења артерија и срчаних обољења.
Постоје четири врсте меса које треба да избацимо из исхране.
Класични садржи 11 грама засићених масти и један грам транс масти на порцију од 115 грама, док филе мињон има 10 грама засићених масти по порцији исте тежине.
Иако је црвено месо важан извор есенцијалних храњивих материја као што су гвожђе и протеини, прекомјерна конзумација, посебно масних комада, повезана је са здравственим проблемима.
Докторка Кезија Џој каже да масни комади црвеног меса (као што је бифтек) могу изазвати упалу у тијелу и повећање тјелесне тежине када се једу у великим количинама.
Они су богати засићеним мастима, што може повећати ниво лошег холестерола (ЛДЛ) и допринијети срчаним обољењима.
Иако многи не могу да замисле славље без јагњетине, она такође није једна од здравих опција. Садржи 11 грама засићених масти по порцији од 115 грама, а јагњећа плећка и котлети садрже 9 грама масти по истој порцији.
Јагњетина је такође црвено месо, које се препоручује да се конзумира највише једном недјељно, посебно ако имате висок холестерол или породичну историју кардиоваскуларних болести. Ако припадате овој групи, било би добро да ово месо потпуно избаците из исхране.
Да, знамо, веома су укусни и многима су посебно слатки за грицкање, али су толико масни да се то може видети голим оком.
Уз порцију од 115 грама ребара, у организам ћете унијети чак 13 грама засићених масти.
Месни производи се налазе на скоро свакој листи намирница које нису добре за наш организам.
Сушене кобасице садрже шест грама засићених масти на порцију од 50 грама, као и огромних 350 до 500 милиграма натријума, преноси "Крстарица".
