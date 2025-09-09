Ово помаже у изградњи и опоравку мишића након вјежбања

За спорташе и људе које редовно иду у теретану нуди се мноштво напитака и производа који обећавају помоћ у опоравку након напорног тренинга. Али, заправо и чоколадно млијеко могло би помоћи у процесу опоравка.

Како наводи Мирор, бројне студије сугеришу да ултимативни напитак након тренинга можда није неки врхунски фитнесс бренд, већ једноставна чаша чоколадног млијека.

Појединачне компоненте овог неочекиваног напитка помажу процесу опоравка тијела па чак и надмашују основна пића попут воде и спортских напитака.

Након вјежбања, ваши мишићи су енергетски исцрпљени и имају мање пукотине које је потребно зацијелити како би се развили већи мишићи. Ваше тијело је такођер изгубило храњиве твари, хидратацију и електролите знојењем, а све то је потребно брзо надокнадити како бисте максимизирали користи од вјежбања.

Љубав и секс Младен, Петар и Марко у великим проблемима због фаталне Драженке

Изненађујуће, чоколадно млијеко нуди рјешење, пружајући снажну дозу угљенихидрата и протеина, више од обичног млијека, како би се убрзао процес опоравка.

Само млијеко такође осигурава електролите попут натрија и калија, уз мало калција и витамина Д - елемената који обично недостају готовим напицима након тренинга.

Према индексу хидратације пића, који мјери колико се течности из пића задржава у тијелу, обрано и пуномасно млијеко заузимају друго и треће мјесто као течности који највише рехидрирају, а орална отопина за рехидрацију заузима прво мјесто.

Додавање какаа млијеку доноси додатне предности јер је у бројним студијама досљедно побољшавало перформансе спорташа. Студија из 2019. године открио је да чоколадно млијеко повећава вријеме потребно спорташима да се уморе током вјежбања.

Хроника Једномјесечна беба преминула на путу до болнице

То значи да би могли тренирати јаче и дуже, чиме би дугорочно побољшали своје укупне перформансе. Такође, током теста издржљивости - чоколадно млијеко може бити учинковита помоћ у опоравку између два напорна тренинга.

Чоколадно млијеко такође садржи неких осам до 11 грама протеина по шољи, иако стручњаци обично препоручују конзумирање неких 25 грама протеина након тренинга. То би било једнако око 750 милилитара чоколадног млијека, према UAMS Healthu.

Међутим, вриједи напоменути да чоколадно млијеко такође има више калорија и шећера од воде или чак обичног млијека. То би га могло учинити још кориснијим за спорташе којима је потребно више калорија у исхрани како би одржали ниво кондиције, али би могло бити штетно за оне који покушавају смањити или изгубити тежину.

Ако вам је потребна хидратација након тренинга, обично млијеко би могло бити ваш најбољи избор. Међутим, ако желите брз опоравак и можете поднијети мало више шећера, онда би чоколадно млијеко могло бити најбољи избор

(кликс)