Аутор:АТВ редакција
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Стручњаци упозоравају да хронично кашњење ријетко има везе са лијеношћу.
У позадини ове навике често се налази сплет различитих психолошких и неуробиолошких фактора који упућују на озбиљније здравствене и функционалне потешкоће, због чега је проблем тешко ријешити без стручне помоћи.
Независно од узрока, хронично кашњење ствара озбиљне проблеме у свим областима живота.
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Посебно су погођени интерперсонални и пословни односи, у којима се такво понашање неријетко тумачи као мањак поштовања, одговорности и професионалности.
Сложени чиниоци који доводе до овог понашања најчешће су повезани са дугогодишњим потешкоћама у извршним функцијама, односно са смањеном способношћу планирања и организовања активности у конкретном временском оквиру.
Међу најчешћим узроцима истичу се:
Уз одговарајућу подршку и досљедне стратегије могуће је остварити трајну позитивну промјену. Ефикасну помоћ у свакодневици пружају аларми, дневне контролне листе, апликације за подсјетнике и успостављање стабилних рутина које помажу у тачној процјени времена.
Такође је изузетно важно отворено разговарати са блиским особама како би се избјегли неспоразуми и нарушавање односа. Уколико кашњење и попратне потешкоће у значајној мјери ометају свакодневно функционисање, животне планове и односе са људима, стручњаци савјетују обраћање психологу или психијатру radi детекције тачног узрока и рада на себи, преноси Крени здраво.
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