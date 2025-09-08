Пет јесењих намирница које хране мозак и јачају памћење

08.09.2025
09:19
Према подацима америчког CDC-а (Центар за контролу болести и превенцију), око десет процената људи старијих од 45 година примјетило је да им памћење слаби. Ипак, здравље мозга не зависи само од друштвених активности и менталних вјежби – исхрана има једнако важну улогу.
Добра вијест је да многе сезонске намирнице садрже хранљиве материје које могу подржати памћење и когнитивне функције.
Нутриционисти истичу ових пет јесењих фаворита:
Ове сјеменке су права мала ризница влакана – сто грама садржи око шест грама. Истраживања указују да влакна преко осе цријева и мозга могу допринијети бољој когнитивној функцији. Печене сјеменке можете грицкати саме или их посути преко салата, муслија и јогурта.
„Прекелј је богат сулфорафаном – биљним једињењем које смањује оксидацију и подстиче здравље мозга,“ објашњава нутриционисткиња Шери Гав. Студија је показала да су старији испитаници након дванаест недеља суплементације сулфорафаном имали бржу менталну обраду информација и боље расположење.
"Бруснице нису само сезонски фаворит већ и снажна подршка мозгу", наглашава дијететичарка Лорен Манакер. Црвену боју дају им антоцијанини, снажни антиоксиданси и природни заштитници нервних ћелија који могу прећи крвно-мождану баријеру и умањити упалне процесе.
"Кељ, спанаћ и бљитва помажу да се успори когнитивно пропадање, побољшава памћење и одржава јасно расуђивање", истиче нутриционисткиња Мелиса Митри. Ове намирнице богате су фолатом, бета каротеном и витаминима E и K – комбинацијом која благотворно дјелује на мозак.
"Овес је одличан за памћење, пружа стабилну енергију тијелу и уму и помаже регулацију шећера у крви", додаје Митри. Обилује влакнима, витаминима B групе и антиоксидансима, а постоје налази који га повезују са бржом когнитивном обрадом, пише Индекс.
