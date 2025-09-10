Повлачи се популарни суплемент за јачање потенције

10.09.2025
17:08
Коментари:0
Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче о опозиву производа HOT – Extreme Power Caps, LOT 1290226.
Како се наводи, производ се повлачи због недозвољеног присуства фармаколошки активне супстанце, силденафила.
Производ није у складу с Уредбом (ЕЗ) бр. 178/2002 Европског парламента и Савета од 28. јануара 2002. о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбиједност хране, као и утврђивању поступака у областима безбедности хране, и Правилником о супстанцама које се могу додавати храни и користити у производњи хране, као и супстанцама чија је употреба у храни забрањена или ограничена (''Народне новине'' број 160/2013).
Савјети
Може доћи до пожара: Ове уређаје никако не укључујте у продужни кабл
Произвођач: HOT Productions & Vertriebes GmbH, Аустрија
Малопродаја: PERVESIO SHOPS, д.о.о., Загреб
ПРАТИ МЕ д.о.о, Загреб
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму