Logo
Large banner

Повлачи се популарни суплемент за јачање потенције

10.09.2025

17:08

Коментари:

0
Таблете лијекови
Фото: Pexels

Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче о опозиву производа HOT – Extreme Power Caps, LOT 1290226.

Како се наводи, производ се повлачи због недозвољеног присуства фармаколошки активне супстанце, силденафила.

Производ није у складу с Уредбом (ЕЗ) бр. 178/2002 Европског парламента и Савета од 28. јануара 2002. о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбиједност хране, као и утврђивању поступака у областима безбедности хране, и Правилником о супстанцама које се могу додавати храни и користити у производњи хране, као и супстанцама чија је употреба у храни забрањена или ограничена (''Народне новине'' број 160/2013).

продужни кабал-утичница

Савјети

Може доћи до пожара: Ове уређаје никако не укључујте у продужни кабл

Подаци о производу:

Произвођач: HOT Productions & Vertriebes GmbH, Аустрија

Малопродаја: PERVESIO SHOPS, д.о.о., Загреб

ПРАТИ МЕ д.о.о, Загреб

(Телеграф Бизнис)

Подијели:

Таг:

suplementi

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

07

45

Српска богатија за 26 беба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner