Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

10.09.2025

08:01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Откријте ужину која је укусна, здрава и помаже у одржавању стабилног нивоа шећера у крви и тако чува срце.

Савршена ужина која задовољава жељу за слатким, а притом не подиже ниво шећера у крви, јесте комбинација грчког јогурта са орашастим плодовима и бобичастим воћем. Ову препоруку сложно дају и љекари и нутриционисти, истичући је као избалансиран и хранљив међуоброк.

Baterija

Наука и технологија

Издато упозорење због литијумских батерија

Зашто баш ова комбинација?

Тајна лежи у савршеном складу састојака. Већина грчких јогурта богата је протеинима, а садржи врло мало или нимало додатог шећера. С друге стране, орашасти плодови су извор здравих масти и влакана, што је кључно за одржавање стабилног нивоа шећера у крви. Протеини и влакна успоравају ослобађање шећера у крвоток, спречавајући нагле скокове који могу довести до умора и повећане жеље за храном.

Здрави додаци за још бољи ефекат

Да би ужина била још здравија и укуснија, препоручује се додавање бобичастог воћа. Оно је богато влакнима која додатно доприносе смањењу наглог пораста шећера након оброка. Нутриционисти савјетују да се бира обичан грчки јогурт, без додатих шећера, јер ароматизоване верзије често садрже скривене шећере. Ако вам је ниво шећера у крви стабилан, можете додати и кашичицу меда за мало додатне слаткоће.

Стручњаци наглашавају важност комбиновања најмање двије различите групе намирница у ужини. На тај начин, оброк постаје не само нутритивно богатији, већ и привлачнији због различитих боја и текстура. Зато, сљедећи пут када осјетите глад између оброка, сјетите се ове једноставне, а моћне комбинације, преноси Задовољна.рс.

